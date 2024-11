SAN BENEDETTO – L’offerta scolastica sarà al centro di una mozione ad iniziativa della Consigliera Luciana Barlocci al prossimo Consiglio Comunale del 23 novembre.

«Con questa mozione si intende rispondere alle esigenze espresse da studenti, famiglie e tessuto imprenditoriale locale – spiega la Consigliera Barlocci – L’introduzione di questi nuovi corsi rappresenta un’opportunità unica per offrire ai nostri giovani un’offerta formativa più ampia e diversificata, in linea con le richieste del mercato del lavoro e con le nuove sfide della società. Una scuola di eccellenza è un volano per lo sviluppo economico e sociale del territorio. I nuovi corsi contribuiranno a vivacizzare la nostra comunità e a rafforzare il tessuto economico locale. Inoltre, l’introduzione di corsi legati ai settori strategici per il nostro territorio potrà favorire la creazione di nuove imprese e l’attrazione di investimenti.»

Le richieste dei nuovi corsi da parte degli istituti di San Benedetto del Tronto sono elencati nella Mozione nella quale si impegna il Sindaco e la Giunta ad adoperarsi per sollecitare la Regione Marche e l’Ufficio Scolastico Regionale , ad attivare i nuovi corsi di studio richiesti per l’annualità scolastica 2025/26.

-l’Iis “Guastaferro” ha richiesto per l’anno scolastico 2025/2026 l’istituzione dei corsi di :

“Meccanica, meccatronica ed energia (articolazione meccanica-meccatronica e energia)”, “Elettronica ed elettrotecnica (articolazione automazione)” e “Sistema Moda”.

–l’Iis “Capriotti” ha richiesto l’istituzione del nuovo indirizzo di studio denominato:

“Istituto tecnico-economico quadriennale Indirizzo amministrazione finanza e marketing”

– l’Iis “Leopardi” di San Benedetto del Tronto ha richiesto per l’anno scolastico 2025/26 l’attivazione del :

“Liceo Musicale” e del “Liceo Coreutico.”

«In questo modo, la scuola diventa un punto di riferimento per tutta la comunità, rispondendo alle esigenze del presente e anticipando quelle del futuro. – Conclude la Consigliera –Ricordiamo tutti quanto sia stato frustrante e dannoso per i nostri ragazzi l’annullamento dei corsi proposti dalla Regione lo scorso anno. Non commettiamo lo stesso errore. Per questo faccio appello a tutto il Consiglio Comunale affinchè tutti insieme si sostenga questa mozione , dimostrando il nostro impegno concreto per il futuro della nostra comunità educativa.»