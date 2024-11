GROTTAMMARE – Omphalos “autismo & famiglie” è un’associazione, nata nel 2008 per iniziativa di un gruppo di genitori di bambini in cura presso il Centro Autismo Età Evolutiva di Fano. I percorsi iniziano intorno al 3°anno di età in quanto l’intervento precoce risulta fondamentale per intervenire e lavorare al meglio.

Dal greco “ombelico”, Omphalos è il simbolo che l’associazione ha scelto per rappresentare il punto di partenza dell’esperienza di vita di ognuno, ma anche il punto di convergenza delle esperienze di vita di tutti.

L’associazione, diventata nel tempo un prezioso punto di riferimento per le famiglie del territorio, promuove la circolazione e lo scambio delle conoscenze, le strategie e gli strumenti necessari per sostenere i genitori nel grande compito di affrontare le problematiche quotidiane che l’autismo comporta.

Omphalos si impegna ad elaborare progetti di vita pensati per le specifiche necessità di ogni singolo soggetto coinvolto, per assicurare serenità presente e futura ai bambini e ragazzi autistici. Offre servizi come assistenza alla didattica ed all’attività sportiva, opportunità di inserimento nelle realtà produttive sia pubbliche che private, assistenza legale, compartecipazione nell’utilizzo di servizi già esistenti attraverso forme di volontariato con il coinvolgimento diretto delle famiglie.

Allo scopo di estendere e organizzare una rete di solidarietà concreta l’Associazione ha attivato tre sedi operative “be-Blu!” ad Acquaviva Picena (AP), “Batti 5!” a Fano (PU) e “BluInfinito” a Recanati (MC).

Omphalos con il progetto “Casa mia”, si è aggiudicata il bando di gara emesso, nel Febbraio 2022, dal comune di Grottammare e rivolto a tutti gli Enti del Terzo Settore per l’affidamento in concessione di un fabbricato precedentemente confiscato.

Il progetto sociale vincitore è rivolto a ragazzi e ragazze con Autismo, che all’interno della villa potranno spendere le molteplici abilità apprese nel loro percorso d’apprendimento e avere l’ occasioni di sperimentare e sperimentarsi, da adolescenti prima e da giovani adulti . Un’occasione imperdibile che rientra nell’ottica di realizzare, con e per loro, un progetto di vita serena e protetto ma allo stesso tempo autonomo ed indipendente tenendo conto delle individuali capacità di autodeterminazione e nel pieno rispetto di abitudini, bisogni ed aspirazioni.

Un’abitazione come l’immobile di Grottammare che, per struttura e ubicazione, permette di “allenare” e mettere in pratica tante competenze oltre ad impararne di nuove, permetterà ai ragazzi di lavorare su se stessi, di poter mettere in pratica e quindi verificare le abilità e competenze acquisite, immersi in una quotidianità fatta di impegno individuale e condiviso, così come condivisi ed individuali sono i momenti di relax.

Il progetto si fonda e ricerca la collaborazione attiva con le realtà socio economiche e produttive della città di Grottammare e limitrofe disponibili ad un coinvolgimento diretto nei laboratori pensati per gli ospiti dell’immobile al fine di creare una comunità educante ed educata a riconoscere i bisogni ma anche a valorizzare le abilità di ciascun ragazzo ospite.

L’edificio ha bisogno di diversi lavori di ristrutturazione, ripristino degli impianti e adeguamento all’uso. L’Omphalos contribuirà alle spese, ma per via dell’importo elevato confida nelle aziende che vorranno rendersi parte del progetto al fine di terminare i lavori di ripristino con il contributo di ciascuno e completare i lavori dell’immobile entro la data di scadenza riportata sul bando d’assegnazione.