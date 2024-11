COSSIGNANO – Per parlare di questo libro di Ferdinando Larizza, che è mio cugino, vorrei partire proprio dal titolo “da grande volevo fare il comunista”

Questa affermazione così sincera può sembrare oggi quasi un’affermazione anacronistica e coraggiosa perché sempre più spesso ormai molti discorsi pubblici o anche discussioni private si aprono con la premessa: “non sono né di destra né di sinistra” oppure “questo libro, questa articolo o più in generale, questo intervento” non vuole essere né di destra né di sinistra.

Ma il pensiero politico non può essere neutro ed il conformismo esasperato rischia di convogliare le idee, più o meno consapevolmente, verso una sorta di pensiero unico molto pericoloso e, questo sì, anacronistico.

In Italia il pensiero politico di destra ha radici nell’esperienza tragica del ventennio che ha visto l’ Italia schiacciata dal tallone nazi-fascista

Il pensiero di sinistra, nato da valori universali quali il socialismo e l’internazionalismo si è consolidato e caratterizzato durante la grandiosa risposta che il popolo italiano ha saputo dare a quella dittatura attraverso la RESISTENZA a cui i progressisti di larga parte della politica compresi i socialisti e i comunisti italiani hanno dato corpo e sostanza.

Non si possono negare le differenze, dicevo e, non sarebbe neanche giusto ne’ democratico, prima di tutto perché non si può e non si deve cancellare la storia e poi perché anche l’inclinazione politica di una persona sottende al suo modo di essere e di pensare, di agire e di comportarsi

Per quanto mi ricordo, Giorgio Gaber fu uno dei primi, almeno nel suo ambito, ad affrontare questo tema e lo ha fatto in modo divertente ma che faceva anche pensare perché …era un artista e… lo ha fatto molto bene perché era bravo, ce lo ricordiamo tutti

Ma io non credo e non ho mai creduto che il suo fosse uno spettacolo qualunquista come qualcuno ha pensato allora e come qualcuno pensa ancora oggi

Quel suo « ma cos’è la destra cos’è la sinistra? » è stata, per me, una denuncia culturale dei comportamenti e degli atteggiamenti di cui si ammantavano i politicanti di allora, sia di destra che di sinistra. Politicanti che successivamente e, sempre di più hanno svilito con i loro comportamenti, poco onorevoli, l’importanza dell’etica politica e che hanno banalizzato gli ideali sminuendoli a mera ideologia

E, riferendomi ora all’ideologia di sinistra, penso che, nel tempo, le varie dirigenze si sono, più o meno consapevolmente allontanate dagli ideali del socialismo e dell’internazionalismo ed in parte anche da quelli nati dalla Resistenza. Quegli ideali che avevano fatto del PCI, dei sindacati e di altre forze progressiste il motore di grandi passi in avanti fatti dal nostro paese durante il dopoguerra e fino a metà degli anni 70.

O forse, semplicemente non se ne parla più come se le conquiste del mondo del lavoro di quel periodo fossero venute da se’ , per gentile concessione di chissà chi

Invece, per quanto riguarda i dirigenti della destra che si sono succeduti negli anni, non si sono mai allontanati più di tanto dall’ideologia mussoliniana, nata ( ce lo dice la Storia) per indottrinare e sottomettere il popolo e, ancora oggi la maggioranza dell’attuale dirigenza si rifà a quei valori fascisti. Neanche di questo si parla tanto o almeno non se ne denuncia abbastanza la gravità

Così come, sia a livello sociologico che culturale è stato cancellato anche il ricordo dello straordinario fermento che ha caratterizzato il periodo storico tra la metà degli anni 60 e i primi anni 70 quando larga parte della società civile, era coinvolta attivamente dalla vita politica e sociale. Ed una straordinaria convergenza di aspettative ha fatto sì che nei partiti e nei movimenti di sinistra tanta gente ha lottato, scendendo in piazza a manifestare il proprio pensiero, ottenendo importanti miglioramenti della vita sociale, culturale e civile del nostro paese. Scontrandosi con i nostalgici di destra che preparavano il tentato golpe Borghese e scontrandosi in piazza con i loro scagnozzi squadristi

E così anche quell’entusiasmo così vitale, così rivoluzionario di tantissimi giovani, sinceramente coinvolti nella lotta per migliorare la società, si è spento.

Qualcosa nell’ingranaggio si è rotto, i movimenti giovanili dell’ estrema sinistra allora molto forti, sono stati in qualche modo « inquinati » e molti giovani hanno deviato verso la lotta armata finendo nel tunnel delle brigate rosse mentre dall’altra parte, nelle fila dell’estrema destra violenta di allora, in molti hanno svolto funzioni di manovalanza della stagione stragista.

Stagione lunga e dolorosa che ha insanguinato le nostre piazze, le nostre stazioni, i nostri treni, la nostra vita.

Di fronte a tanto dolore non si è saputo fare di meglio che « buttare via il bambino insieme all’acqua sporca” e nella nebbia del ricordo, si è avvolto tutto quel periodo nel grigiore degli anni di piombo. Non ci si è più ricordati dell’entusiasmo e della generosità che in quegli stessi anni caratterizzavano la « meglio gioventù » come ci ricorda il bel film di Marco Tullio Giordana, ci si è dimenticati della creatività delle prime radio libere, del coraggio di Peppino Impastato e dei suoi compagni che hanno combattuto la potente mafia siciliana con la sola forza delle parole

Dopo la politica anche la cultura è entrata in crisi, lasciando spazio alla cultura edonistica di Reaganiana memoria mentre nel campo dell’economia e del sociale i due schieramenti politici diventarono simili, avendo entrambi come modello l’economia liberista, legittimando di fatto il dubbio molto diffuso anche a sinistra che forse aveva ragione chi sosteneva che ” ormai è tutto un magna magna” e … «tanto sono tutti uguali »

Ma io non penso che sono tutti uguali ma non penso neanche quello pensavo quando ero una ragazzina e, sentendo parlare in casa di comunismo e di rivoluzione, pensavo che tutti i « buoni » fossero di qua e tutti i cattivi fossero di là ma questo l’ho capito crescendo.

Cambiando i valori di riferimento della società, tanta gente si è via via sempre più fatta prendere dalla “fede” per una nuova religione che celebra le proprie “messe” nei centri commerciali o in quelli estetici mettendo in atto giorno dopo giorno la trasformazione antropologica da cittadini a consumatori.

In molti, dopo esserci allontanati ancora di più dalla politica (non riuscendo a cogliere differenze sostanziali tra chi si alternava sugli scranni del parlamento e nei ministeri) ci si sta allontanando pure dall’attualità politica e sociale e dall’informazione (tranne che per una certa morbosità per la cronaca nera) e man mano, dalla realtà vivendo sempre più in una sorta di alienazione collettiva che colpisce di più le persone più sensibili e, tra questi molti, troppi giovani.

E poi …

Gli scandali di ogni tipo riguardanti troppi uomini politici, che hanno disilluso ed assuefatto un po’ tutti noi ad una sorta di impotenza sociale.

E la disillusione frustrante per tutto ciò che avevamo sperato dopo la caduta del muro di Berlino e la fine della guerra fredda nel vedere a quale sprofondo siamo approdati oggi e, toccato il fondo qualcuno ancora scava più in basso.

Ma, tornando alla riflessione precedente …

Dopo la morte di Berlinguer e forse anche per questo ma non solo, la gente di sinistra si era come smarrita mentre buona parte della sua dirigenza si impantanava in una crisi identitaria in cui ancora oggi coloro che in qualche modo si sentono gli eredi di quel mondo, continuano a dibattersi.

Io credo che questo sia smarrimento sia da attribuire alla vergogna che tanti di noi hanno provato quando finalmente è caduta la cortina di menzogne e di silenzio che, fino ad allora aveva tenuto nascosti i gravissimi misfatti di cui si erano macchiati troppi dirigenti sovietici che in tutti i paesi dell’Unione sovietica hanno provocato la fascistizzazione di quella che avrebbe voluto essere la società nuova e che, ahimè era diventata una feroce dittatura tradendo nei fatti la straordinarietà della grandiosa Rivoluzione d’ottobre che aveva fatto sperare nel « Sol dell’Avvenire », intere generazioni e che si era invece trasformata in una crudele dittatura (non certo del proletariato)

Ma i comunisti Italiani non erano questo perché già Togliatti con il « memoriale di Yalta » di cui ci parla Ferdinando nel suo libro, aveva preso le distanze dalle prime aberrazioni di quei capi sovietici che si palesarono con l’invasione dell’Ungheria nel 1956 ma ancora di più l’onorevole Luigi Longo che fin da subito denunciò l’invasione dell’Ungheria e poi da segretario del PCI si schierò al fianco di Dubcek ed appoggiò la Primavera di Praga repressa purtroppo nel sangue dai sovietici, nel 1968

E, ancora il coraggioso intervento del giovane Berlinguer al 25^ congresso del PCUS a Mosca

I comunisti Italiani non avevano nulla a che vedere con quelle aberrazioni ma la vergogna e i sensi di colpa introiettati dai tanti attacchi degli avversari politici hanno fatto si che,

dopo aver rinunciato al nome di Partito Comunista Italiano se ne modificò anche il simbolo, rinunciando alla falce e al martello, icone del lavoro contadino e operaio e man mano, in molti abbiamo smesso gradualmente di mostrare il pugno chiuso e di chiamarci comunisti volendo essere più o meno consapevolmente più realisti del re

Anche parte della leadership del mondo di destra si interrogava in quegli stessi anni su quel drammatico periodo storico del nostro paese.

Anche loro, scelsero di operare una svolta identitaria, seppur minima

Anche I dirigenti di destra di allora, dopo aver modificato il nome del loro partito ne hanno modificato il simbolo ma vi hanno mantenuto la fiamma tricolore emblema del fascismo che rimanderebbe, secondo alcuni storici alla fiaccola ardente sulla tomba di Mussolini e che campeggia tuttora nel simbolo di fratelli d’Italia ed hanno continuato a rivendicare la loro valorialita’ sempre fedele a se stessa, sintetizzata dallo slogan « Dio Patria Famiglia » che può significare tutto e niente e che continua ad essere propinata ai piu sprovveduti delle classi popolari o chissà e qui voglio essere un po’ cattiva, da riprovare ad imporre con un po’ di vaselina democratica

Perché, per se stessi e soprattutto per i loro leader le deroghe alle loro stesse regole sono sempre state ammesse e numerose.

Il loro popolo continua a tenere alto il braccio dx, in molti a cantare faccetta nera, in tanti a bearsi della loro becera sottocultura di superiorità razziale. E i loro capi istituzionali, anche coloro che vorrebbero essere considerati più moderati, continuano a rifiutarsi ancora oggi che sono forza di governo, di dichiararsi antifascisti. Con grande faccia tosta, dopo aver giurato fedeltà alla nostra Costituzione dichiaratamente antifascista.

Ho fatto questo parziale excursus socio-storico leggermente digressivo rispetto al mio compito per spiegare anche a me stessa perché dico che già il titolo di questo libro: « DA GRANDE VOLEVO FARE IL COMUNISTA » può sembrare anacronistico e coraggioso

Ma non lo è o almeno non anacronistico, forse un po’ coraggioso sì visto i tempi che corrono ma soprattutto è un titolo fedele alla storia personale di Ferdinando Larizza e dà uno spaccato sul periodo storico dell’Italia negli anni in cui Ferdinando si è formato come uomo.

Dico questo perché, come diceva ancora Gaber …

Qualcuno, allora era comunista perché il nonno, lo zio, il papà …

Qualcuno era comunista perché era come essere più di se stesso, da una parte la personale fatica per la realizzazione individuale e dall’altra il senso di appartenenza ad una comunità

Qualcuno era comunista perché piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l’Italicus, eccetera eccetera eccetera

E, io aggiungo , qualcuno “da grande voleva fare il comunista” ma nel frattempo questa parola ha perso gran parte del suo significato originale (anche se proprio in questi giorni qualcuno ha ripreso ad usarla nell’accezione minacciosa che si usava nel periodo della guerra fredda quando negli USA lo Stato uccideva Sacco e Vanzetti e in Italia si diceva che i comunisti mangiano i bambini.

E, già perché qualcuno pensa ancora oggi di gabbare i più e vorrebbe riportarci verso l’oscurantismo più buio e antistorico

Però io penso che qualcuno ci è riuscito a diventare comunista perché per me, essere comunista è prima di tutto essere una brava persona

E mio cugino Ferdinando, per esempio e, scusate se sono io a dirlo, lo è una brava persona, una persona perbene

Ecco io direi che il libro di Ferdinando Larizza ci racconta un po’ tutto questo, ci racconta di suo papà, dirigente locale del PCI con vari incarichi amministrativi e di partito

Di sua mamma, mia zia Francesca, donna straordinaria che, rimasta vedova con cinque figli si è assunta con grande forza e capacità il ruolo di capofamiglia. Una vera donna del sud coraggiosa e discreta, sradicata dalla sua terra per permettere ai suoi figli di realizzarsi dignitosamente

Capace perfino, pur di dare una mano al giovane Ferdinando (il cucciolo di casa) nella sua prima libreria, di fare per qualche tempo la libraia, lei che era analfabeta e se l’è cavata molto bene (a Nando, se vorrà, di raccontare l’aneddoto)

L’ autore ci fa entrare nel mondo dei suoi affetti, ci fa conoscere i suoi amici, quelli conosciuti durante il servizio di leva e, che dopo 50 anni sono ancora amici. I compagni di partito, i clienti delle sue librerie che erano anch’essi amici e compagni di vita e di idee. Ci racconta dello zio Domenico, mio padre, uomo carismatico, leader di un mondo contadino, che si batteva per aiutare gli altri, gli ultimi i più poveri e che ha subito il confino politico a Lampedusa dal gennaio del 1936 al 1940 quando era già padre di 3 figli e che poi nel 1975 divenne sindaco di Bova Marina, il nostro paese dove a distanza di cinquant’anni è ancora molto ricordato e stimato e a cui in un giorno della scorsa primavera, è stata intitolata una via.

Ma Ferdinando Larizza ci racconta anche dei fatti di piazza Fontana, di Brescia della stazione di Bologna e di tanti altri momenti della nostra storia recente.

Il ricordo iniziale di questo libro, nasce dalla nostalgia per una piccola casa di campagna pitturata di rosa che suo padre aveva costruito come nido per la famiglia e percorre la parabola della vita personale, sociale e politica di Ferdinando

E ancora, ci racconta di com’è andato avanti nella vita, facendosi largo con l’aiuto e la solidarietà dei suoi fratelli

E affrontando e superando difficoltà e grandi dolori.

I comunisti di cui racconta Ferdinando sono stati i nostri genitori, i nostri maestri di vita che ci hanno insegnato con il loro esempio ad essere onesti, generosi, sinceri e coerenti con gli ideali con cui siamo cresciuti e in cui ci riconosciamo ancora. Ecco perché non proviamo disagio nel dirci (neanche io che non ho mai voluto tessere di appartenenza)non proviamo disagio a dirci tutt’oggi, comunisti!

E, nell’ultima parte del libro, Ferdinando ritorna alla casetta rosa avendola ritrovata (in foto) appesa alla parete dell’ufficio di uno dei suoi due figli che vive e lavora negli Stati Uniti. Dalle parole di Ferdinando traspare l’orgoglio e la tenerezza per il ritratto di quella sua prima casa.

Io, da lettrice l’ho immaginata come una barchetta di carta che ha attraversato l’oceano e che, malgrado la fragilità della sua struttura ha saputo mantenere integra la propria dignità di custode dei primi ricordi di quel bambino che è stato Ferdinando Larizza.