CUPRA MARITTIMA – Per il terzo anno consecutivo l’Amministrazione Comunale di Cupra Marittima ha affidato all’Associazione Culturale Nuova Linfa l’onore e l’onere di occuparsi, attraverso il Teatro, la Musica e la Danza, della lotta contro la terribile piaga della violenza contro le donne.

Contestualmente, per la prima volta, allo spettacolo teatrale si lega anche un’altra importante iniziativa organizzata dall’A.S.D. Karate Italia Gichin Funakoshi ovvero un corso gratuito di autodifesa femminile tenuto dal Maestro Domenico Bonatesta rivolto a tutte le donne a partire dai 14 anni di età della durata di quattro lezioni che si terranno presso la Palestra dell’Istituto Comprensivo dalle 19 alle 20 a partire da mercoledì 27 novembre.

La protagonista di Iride è Veronica (Silvia Crescenzi) che appare in scena seduta sulla panchina della sua casa al mare dopo uno scroscio di pioggia. Guarda il vuoto, ascolta il mare e nei suoi occhi si legge quella paura che si prova quando incombe un male perfido e meschino che lentamente è in grado di toglierti tutti i colori fino a trasformarti la vita in un qualcosa senza nessun contorno.

I messaggi intessuti nelle parole pronunciate dai vari personaggi di questa vicenda saranno ulteriormente rafforzati dalla musica e dalla danza grazie alle basi originali di Tommaso Paci e ad una colonna sonora che prenderà vita e corpo grazie agli interventi danzati legati alle emozioni provate dai personaggi principali. La voce dal vivo sarà quella di Daniela Ripani che omaggerà Cindy Lauper e Whitney Houston mentre ad occuparsi delle coreografie è stata la coreografa di Nuova Linfa Francesca Siragusa, guida e componente del corpo di ballo, composto oltre a lei da Serena Biocca, Chiara Poli, Aurora Biocca e Margherita Sargo che danzeranno spaziando da Sia ad Ennio Morricone fino a Billie Eilish e Lady Gaga per concludere con Birdy.

Per informazioni ed iscrizioni al corso antiviolenza il numero di riferimento è il 331 6387 276 mentre per conoscere la realtà dell’Associazione Culturale Nuova Linfa, associazione cuprense che svolge principalmente attività teatrali, il numero da contattare è il 370 320 1040.