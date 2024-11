SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per sopraggiunti motivi tecnico-logistici, sono stati annullati i due spettacoli di “Peter Pan – Il Musical” in programma il 21 e il 22 novembre al Palariviera di San Benedetto. Il rimborso del biglietto può essere richiesto al circuito d’acquisto entro e non oltre sabato 7 dicembre.