RIPATRANSONE – Ripatransone è ufficialmente entrata a far parte del prestigioso Club dei Borghi più Belli d’Italia, una certificazione che premia l’eccellenza storica, artistica e paesaggistica dei piccoli comuni italiani. La notizia è stata comunicata al Comune di Ripatransone lunedì 18 novembre, con una nota ufficiale a firma di Fiorello Primi, Presidente Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia, coronando così un percorso di certificazione avviato nel 2020 e culminato nel 2021 con la presentazione della candidatura formale all’Associazione.

Il processo, condotto da Stefano Fraticelli, Delegato al Turismo nel mandato 2018-2023 e attuale Presidente del Consiglio Comunale, rappresenta un traguardo significativo per la Città e per l’intera comunità.

Fraticelli ha dichiarato: “La volontà di certificare Ripatransone per l’ingresso nel Club dei Borghi più Belli d’Italia è nata fin dall’inizio del nostro mandato 2018-23. Un obiettivo che si è rafforzato durante la fase pandemica, quando è diventato evidente quanto fosse importante adottare strategie di comunicazione e promozione che potessero valorizzare il nostro territorio attraverso un marchio dall’altissima reputazione di mercato. Questo percorso ha mirato non solo a promuovere Ripatransone a livello turistico, ma anche a cristallizzarne il valore, preservandone l’identità e il patrimonio culturale.”

Fraticelli ha, inoltre, sottolineato il momento cruciale rappresentato dalla visita di verifica dei delegati del Club, avvenuta nell’Estate 2024: “In quell’occasione, Ripatransone ha saputo mettere in mostra le sue straordinarie peculiarità, dalle architetture medievali ai paesaggi mozzafiato, fino alla ricca tradizione culturale ed enogastronomica, elementi che hanno convinto i delegati della nostra idoneità a entrare nel Club.”

Con questa certificazione, Ripatransone diventa l’unica realtà delle province di Ascoli Piceno e Fermo a vantare la doppia certificazione di Borgo più Bello d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, riconoscimento quest’ultimo detenuto dal 2002. Un primato che consolida la Città come meta turistica di eccellenza nel panorama regionale e nazionale.

Il sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi ha commentato con soddisfazione: “L’ingresso nel Club dei Borghi più Belli d’Italia è motivo di grande orgoglio per tutta Ripatransone. Questo risultato non solo premia le nostre bellezze artistiche e naturalistiche, ma è il frutto di un lavoro lungo e appassionato. Un sentito ringraziamento va al Presidente del Consiglio Comunale Stefano Fraticelli, che ha seguito ogni fase del processo con dedizione e visione strategica.”

Con questa certificazione, Ripatransone non si limita a confermarsi un punto di riferimento per il turismo di qualità, ma si pone come esempio di come la valorizzazione del territorio possa tradursi in sviluppo sostenibile e nuove opportunità per la comunità.

“Ripatransone: un borgo da vivere, scoprire e amare“.