SAN BENEDETTO – Grande prestazione delle rossoblu che molto aggressive sin dalla battuta, non disattendono le aspettative restando attente in ricezione e difesa e incisive in attacco, grazie anche all’attenta regia di Michela Palestini.

Le ragazze di Loriano Pasqualini partono subito forte con un 4-0 iniziale frutto di 2 muri di Ilaria Travaglini e Alice Amurri e un contrattacco vincente di Teresa Ferrara. Le ospiti provano a rimanere in contatto ma un primo tempo di Mara Liebner e un contrattacco di Alice Amurri portano la Green Motors Happy Car sul +5. E’ poi con il contributo di Gaia Ubaldi, Mara Liebner e Teresa Ferrara che le rossoblu allungano ulteriormente. Sara Derelli mette a terra il pallone del 23-13, dopo l’ace di Alice Amurri chiude il set Michela Palestini .

Nel secondo set è Teresa Ferrara a portare avanti la formazione di Loriano Pasqualini con due ace del capitano e il contrattacco vincente di Alice Amurri. La Transadriatico reagisce, pareggia a 10 e trova anche il primo vantaggio della partita. La reazione delle rossoblu è immediata e Mara Liebner e Michela Palestini firmano l’immediato controsorpasso. Il servizio del capitano della Green Motors Happy Car a scavare il definitivo solco.

Solo nel terzo set, complice un rilassamento e qualche errore di troppo nella fase iniziale della frazione, le ospiti sono rimaste in partita guadagnando il vantaggio. Capitan Ferrara mette la palla a terra in attacco, piazzando la palla di precisione, al servizio (6 ace in tutta la partita) che non lascia scampo alle avversarie.

Sabato prossimo alle 21 a Villa Potenza la Green Motors Happy Car chiuderà il girone di andata contro la Cgf Di Pranzetti.

E’ probabilmente riduttivo parlare di profonda amarezza per la sconfitta subita al tie break dalla Tecnodata Movinox. La formazione di Rocco Netti avrebbe addirittura potuto vincere in 3 set e lo avrebbe meritato.

Sforzandosi di vedere comunque qualche aspetto positivo, la formazione rossoblu dopo questa partita finita comunque così amaramente dovrebbe, però, convincersi a pieno delle proprie potenzialità e di non essere inferiore a nessuna squadra. Di contro, i rossoblu hanno sfidato una squadra terza in classifica che aveva perso solo in casa della capolista Fermo.

La Tecnodata Movinox anche nel secondo set, vinto poi dagli ospiti, aveva avuto un discreto vantaggio (+4). Nella quarta frazione, però, i rossoblu si sono addirittura portati sul 21-16, con la partita che sembrava ormai decisa. Ed è anche difficile spiegare l’incredibile rimonta subita. Semplicemente all’improvviso la formazione di Rocco Netti si è inceppata e ne hanno approfittato.

Il primo set è all’insegna dell’equilibrio fino al 19-19, siglato da Sankung Touray con il suo terzo muro del set. Lo strappo decisivo lo sigla Matteo Rossetti con un contrattacco vincente e un ace per il 23-20. Chiude Artur Buscemi con un perfetto primo tempo per il 25-21

Sullo slancio del set vinto i rossoblu partono forte anche nel secondo parziale, scappano via con un contrattacco di Matteo Rossetti per il 9-5. Ancora l’opposto rossoblu mette a terra il pallone del 14-10 poi, in quello che sembra essere il momento migliore, la Tecnodata Movinox improvvisamente si blocca e la Montesi che chiude sul 21-25.

Equilibrio in avvio di terzo set, con il primo vantaggio di 2 punti (12-10) per i rossoblu su un attacco di Giacomo Latini. Gli ospiti recuperano subito e la parità resta fino al 18-18. E’ ancora Giacomo Latini con un attacco e un muro a dare alla Tecnodata Movinox il nuovo +2 (20-18), due attacchi vincenti di Matteo Rossetti danno la spallata definitiva, dopo il muro di Artur Buscemi è Marco Cameli a chiudere il set 25-20.

La Montesi parte meglio nel quarto set ma la formazione di Rocco Netti pareggia subito. Artur Buscemi e Giacomo Latini siglano il 21-16 che sembra indirizzare definitivamente la sfida. Invece arriva il nuovo black out: la Montesi recupera e sorpassa, conquista il primo set point annullato ancora dall’opposto rossoblu ma il secondo è quello buono per il 24-26.

Il tie bereak, dopo l’illusorio 2-0 iniziale, è un monologo degli ospiti.

Sabato prossimo ultima giornata del girone di andata con la Tecnodata Movinox impegnata a Civitanova contro i ragazzi della Lube Civitanova, con inizio della partita fissato per le ore 18.