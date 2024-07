MONTEPRANDONE – Domenica sera, 7 luglio, il Centro Pacetti si è trasformato nel ristorante in cui, almeno una volta, chiunque vorrebbe sedere, con i riflettori puntati sulla cucina, con il suo disordine e, anche un po’, il suo ordine.

In scena l’opera teatrale The Kitchen di Arnold Wesker, 18 interpreti, giovani e adulti, l’hanno resa carne e voce. Alle vele l’attore e regista Marco Santamaria, che ha tenuto il corso organizzato dall’associazione La Casa di Asterione, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Monteprandone.

In una sala gremita di spettatori affamati, sbattevano pentole e mestoli; qualcuno ricordava, senza rassegnarsi, un amore finito male; qualcuno beveva birra; qualcuno aspettava risposte; qualcuno urlava; qualcuno sperava nel silenzio di fine giornata. Si sono intrecciate storie, più o meno taciute, poi segreti, ancora sogni nei cassetti socchiusi e, infine, quelle brutte esperienze che, volenti o nolenti, ci plasmano.

Un ritmo incalzante, a tratti sfuggente, per un pensiero che non ha tempo di fermarsi. In una pausa dalla frenesia, ci sarebbe il tempo di guardarsi attorno e osservare per la prima volta i colleghi e vederli umani, impauriti, con pezzi mancanti; non ingranaggi. Una prospettiva, poi, di commedia premurosa per medicare gli inciampi quotidiani.

C’era chi lavorava per soldi e del resto non gli importava; chi lavorava pensando di poter essere altrove e stare anche meglio; chi lavorava perché gli obiettivi vanno sfamati anche quelli.

Nell’arco di una sola giornata il pubblico ha visto i personaggi cambiare idea, domande, paure e dubbi. Passare dal chiedersi “Perché qui? Perché con queste facce?” alla spossatezza del futuro, del cambiamento. “Come ricomincerò fuori da qui? Mi riconoscerò? Dove sono finiti tutti quei rumori, quelle urla e la pausa con il menù del giorno prima?“. Se è vero che lo slancio umano va nutrito, ogni esperienza è degna di essere vissuta. Quando le porte della cucina si chiuderanno, le mani non avranno più calli, si cambierà postazione e si incontreranno altri occhi e altre vite, allora dell’odore di cucinato fra i capelli, per quanto odiato, si sentirà la mancanza.

Sulle assi di legno gli interpreti non si sono risparmiati e le domande nella testa restano sempre le stesse: “Quella vita se la sono cucita bene addosso o hanno fatto fatica? Hanno paura di qualcosa in quei momenti? Sperano di ricevere o di dare tutto, anche quello che sfugge loro dalle mani?”