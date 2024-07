FILOTTRANO (AN) – Nella giornata di ieri, 5 luglio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 15 per l’incendio di un furgone in via Cornacchia.

Il fatto è avvenuto mentre il veicolo era in movimento, la persona alla guida ha fermato il mezzo ed è scesa illesa.

La squadra VVF di Osimo ha spento le fiamme, che hanno coinvolto leggermente anche la vegetazione a bordo strada, e messo in sicurezza l’area dell’intervento.