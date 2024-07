SAN BENEDETTO – Il ritiro per la preparazione del prossimo campionato si sta avvicinando e la Samb sta prendendo forma, anche se ancora mancano diverse pedine per essere pienamente competitiva per concorrere con certezza alla vittoria del campionato.

La vicenda Sbaffo sembra per il momento ridimensionare la forza della rosa in cui il fantasista della Recanatese rappresentava, sulla carta, quel valore aggiunto che ogni squadra di categoria vorrebbe avere.

Le aspettative della città sono altissime, tutti vogliono una Samb vincente che possa finalmente uscire dal purgatorio dei dilettanti e ritrovare quei palcoscenici che più rappresentano la nostra piazza e di conseguenza iniziare a proporre quelle fondamenta di un ulteriore ambizione per ritornare ad essere storia.

In questi giorni abbiamo assistito oltre alle trattative di nomi importanti anche all’ingresso di giovani da società dilettantistiche inferiori quali Milone, Lanza, Tataranni, Orsini che insieme ad Orfano (probabile il suo ritorno), Chiatante, Tourè e Lonardo, dovrebbero rappresentare il nocciolo duro per assolvere alla regola degli Under che vogliamo ricordare nel prossimo campionato l’obbligo in campo sarà di tre giocatori.

Non abbiamo peró percepito da parte della società, l’interesse alla valutazione dei giovani del nostro territorio; la Berretti quest’anno si è ben comportata nel campionato di competenza portandosi fino alla disputa dei play off e ben figurando, con molti dei suoi atleti, per tutto il campionato. Tanto da aver avuto diverse richieste.

Stiamo parlando di giocatori di casa nostra di classe da 2005 a 2008 che dimostrano avere tutte quelle qualità non solo per essere utilizzati nel prossimo campionato ma anche per poter rappresentare quella base calcistica che nel crescere potrebbero cambiare in ambizioni le sorti della prima squadra, alimentando in modo proficuo le economie di scala.

Programmazione vuol dire puntare sui giovani del nostro territorio, inserirli senza timore nel circuito della prima squadra e dare in modo consistente la possibilità di mettersi in evidenza, anche perché l’attaccamento ai colori e alla città è un valore non trascurabile.

L’invito alla società U.S. Sambenedettese di avere maggior riguardo al settore giovanile, sia nella valutazione dei ragazzi piú meritevoli dandogli una chances nella prossima competizione di serie D.