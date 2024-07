Consiglio comunale convocato per venerdì 5 luglio 2024 con inizio formale alle ore 15: di seguito i punti all’ordine del giorno.

1- INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LORENZO MARINANGELI AVENTE AD OGGETTO “PETIZIONE DOSSI ARTIFICIALI SU VIA TRENTO”(PROT. N°49802 DEL 26/06/2024)

2 – INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LORENZO MARINANGELI AVENTE AD OGGETTO “ABUSIVISMO COMMERCIALE SULLA BATTIGIA”(PROT. N°49803 DEL 26/06/2024)

3 – INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI AURORA BOTTIGLIERI E PAOLO CANDUCCI RIGUARDANTE LA SANITA’ SAMBENEDETTESE (PROT. N°49917 DEL 27/06/2024)

4- INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE ANNALISA MARCHEGIANI AVENTE AD OGGETTO “TAVOLO TECNICO PUMS 25 GIUGNO 2024 AVENTE AD OGGETTO LA QUALITA’ DELL0 SPAZIO PUBBLICO” (PROT. 49955 DEL 27/06/2024)

5 – INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE LUCIANA BARLOCCI RIGUARDANTE UN INCARICO CIIP SPA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI CONSULENZA (PROT. N°50334 DEL 28/06/2024)

6- INTERPELLANZA A INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE DE VECCHIS AVENTE AD OGGETTO “ SICUREZZA E DECORO NEL CENTRO CITTADINO” (PROT. N°50098 DEL 27/06/2024)

7- SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E SERVIZIO DI CASSA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE – APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE E CONTESTUALE MODIFICA DELL’ART. 58 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ DELL’ENTE E DEGLI ARTT. 10 E 13 DEL REGOLAMENTO MERCATO ITTICO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI.

8- VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027

9- MONITORAGGIO DELLE ENTRATE AI SENSI DELL’ART.44 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ COMUNALE E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL’ART.175 COMMA 8 DEL D.LGS.267/2000.

10- TARIFFE TARI ANNO 2024, MODIFICA SCADENZA RATE DI PAGAMENTO

11- AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELLA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ALLA SOCIETA’ “IN HOUSE” AZIENDA MULTI SERVIZI SPA. – INDIRIZZO

12- LEGGE REGIONALE N. 19/2015 NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI – AFFIDAMENTO IN “HOUSE PROVIDING” ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA MULTI SERVIZI SPA DEL RUOLO DI SOGGETTO ESECUTORE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

13- VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2024/2026 ED ELENCO ANNUALE 2024 AI SENSI DELL’ART. 37 D. LGS. N. 36/2023 E ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP.

14- ASSEMBLEA DEI COMUNI SOCI DELLA CIIP SPA DEL 28/06 (1^ CONVOCAZIONE) -12/07/2024 (2^ CONVOCAZIONE) – BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 – INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 4 DEL “REGOLAMENTO COMUNE DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI SOCI E LA SOCIETÀ CIIP SPA”, APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 56 DEL 01.03.2006

15- ISTITUZIONE MUSICALE “A. VIVALDI”, ART. 28 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ANNO 2023.

16- ADESIONE ALLA SUA DELLA PROVINCIA DI FERMO PER ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 37, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016 (ORA ART. 63 DEL D. LGS. 36/2023). INTEGRAZIONI17- MODIFICA ART. 8 DEL “REGOLAMENTO MERCATO ITTICO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO”

18- RELITTO STRADALE STRADA COMUNALE COLLE S. LUCIA – AUTORIZZAZIONE ALLA PERMUTA DI AREE

19- MOZIONE A INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PAOLO CANDUCCI E AURORA BOTTIGLIERI AVENTE AD OGGETTO “REVOCA DELIBERA ASSEMBLEA CIIP DEL 6 MAGGIO 2024 – ACQUISIZIONE SATO SRL (PROT. 49997 DEL 27/06/2024)

20- MOZIONE A INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE LUCIANA BARLOCCI AVENTE AD OGGETTO “ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLO SPORT” (PROT. 50330 DEL 28/06/2024)

Numero legale raggiunto con 23 presenti:

Ore 14.45 arrivata interrogazione da cons. Barlocci con carattere di urgenza secondo l’art. 41 comma 6 del regolamento, con motivata urgenza. Non ritenuta urgente dal presidente verrà inserita in sede del prossimo consiglio.

De Vecchis G: “vorrei che venisse verbalizzato che è stato vietato l’accesso alla presa visione di un documento riguardante una minaccia indirizzata al sottoscritto per l’utilizzo politico di soldi pubblici. Io sono esponente del popolo e ciò che accade in questo luogo dovrebbe essere trasparente. Chiedo venga messo tutto a verbale. 2000€ di soldi pubblici. Mi viene vietata la visione delle carte. E’ il segretario del sindaco o del comune di San Benedetto? Di cosa sono accusato? Di avervi reso partecipi di come vengono utilizzati i soldi pubblici. Lei me lo nega in maniera ingiustificata. Una minaccia fatta con i soldi pubblici ai miei riguardi. Sono tranquillo, non temo nulla. Quelle registrazioni vorrei renderle pubbliche, si sono svolte qui dentro tra esponenti pubblici e lei persegue me?”.

De Vecchis S: ” Negato anche a me, vedrò di adoperarmi nelle opportune sedi”

PUNTO 1

Interrogazione – Marinangeli avente oggetto “petizione dossi artificiali su via Trento”(PROT. N°49802 DEL 26/06/2024)

R – Gabrielli: L’uffio infortunistca del comune ha rilevato sul tratto di strada in questione 1 sinistro su oltre 400. L’amministrazione si impegna a monitorare l’evolversi”

PUNTO 2

Abusivismo commerciale sulla battigia, Marinangeli: “situazione ingombrante che imita la vista per chi deve adoperarsi in caso di salvataggio. Illecito totale e alla luce del sole. Servono controlli ed interventi, monito anche alla capitaneria di porto. Hanno tolto gli ombrelloni lo scorso anno, una situazione così urgente non può protrarsi”.

R – Camaioni: “fenomeno deprecabile, ci siamo adoperati per contrastare abusivismo commerciale. Comitato per la sicurezza pubblica del 24 maggio, alla presenza di tutti gli organi. Sentito il comandante della polizia locale, in collaborazione con finanza e capitaneria è stato predisposto un calendario di controlli per luglio e agosto”.

PUNTO 3

Interrogazione Bottiglieri – Canducci

R – Spazzafumo – “Su quali ulteriori tagli verranno fatti posso riferire che a maggio sono stati assegnati ulteriori 14 milioni di euro. Incremento di spesa che l’ast sta utilizzando. Per San Benedetto l’ast ha stipulato l’appalto per casa e ospedale di comunità. Stimati 365 di lavori. Intendo collaborare per l’ambito 21 per un piano strategico attraverso una serie di azioni. Sono stati trasferiti posti letto che prima del covid erano già destinati a tale uso. Solo una rimodulazione dei posti letto. La sanità non è fatta solo di numeri ma di qualità di servizi. Accesso per gli anziani al pronto soccorso più agevole. Solo un potenziamento dell’attività in un’ottica di efficienza e agibilità dei percorsi di accesso. 3,6 milioni di euro. L’ Ospedale vanta medici e professionisti di altissima qualità riconosciuti anche a livello nazionale, lotterò affinche il nostro ospedale mantenga o addirittura incrementi tale personale”.

Bottiglieri: “Non ci si può ammalare dopo le 17 del pomeriggio o di sabato e domenica”

PUNTO 4

Marchegiani: “25 giugno presso la sala della poesia si è tenuto un tavolo pubblico. Nessun rappresentante per i lavori pubblici”

R – Capriotti: l’avevo letta e speravo ci fosse qualche aggiunta, un po’ generica. Se si riferisce alla mia non presenza, posso dire che ero imegnato in altro incontro ma mi sono confrontato con gli interessati che mi hanno rappresentato. Tematiche affrontate anche dal gruppo interno del comune al fine di fornire alla società incaricata. Esiste un tavolo comune di confronto che ci consentono di lavorare come una squadra. Illazione. I confronti continui tra le due aree tecniche consentono di portare avanti molti progetti di rilievo della città”.

Marchegiani: “Costi esorbitanti, partecipazione pari a zero. Anche un semplice consigliere poteva offrire indirizzi di raccordo per progetti in essere da milioni di euro. Mi aspetto di vedere ai prossimi tavoli la partecipazione dei direttori tecnici che sono stipendiati e tenuti a dare un parere tecnico”.

PUNTO 5

Barlocci: incarico CIIP Spa affidamento di servizio di consulenza

“Gianluca Pompei ha provveduto ad informare il sindaco di tale incarico?”

R – Pellei: “La dott.ssa Galanti non è socia ma ricopre degli incarichi. Inoltre collaborava con il commercialista e consulente della Ciip e subentrando poi al suo posto. Il consigliere Pompei ne è al corrente e non ha nulla da eccepire”

Barlocci: mi aspettavo la risposta del sindaco. La dottoressa revisore occupa locali e collabora con lo studio. In aggiunta, per molta coincidenza, è sindaco supplente presso la Start Plus, società a partecipazione pubblicca controllata per l’84% dalla start. In via dell’Aspo si tengono in mano i destini delle due partecipate del territorio. Strano che il consigliere Pompei, tanto solerte, non se ne sia accorto. La Ciip non pubblica delibere nè allegati. Mancano etica e responsabilità. Il comunicatore del Ciip come viene pagato, con il baratto? E voi come esercitate il controllo. San benedetto conta zero, le partecipate stanno in mano al suo alterego ascolano”

PUNTO 6

Schiamazzi e notti moleste nel centro di San Benedetto- De Vecchis S. “Necessari presidi della polizia locale in collaborazione le altre forze dell’ordine”.

R – Spazzafumo: “Di recente approvazione presidi per controllo della guida, minori e abuso di sostanze alcooliche già dal 20 giugno 2024. Attività già iniziata che durerà fino alla fine di settembre”.

De Vecchis: “Veri e propri bivacchi, cnsumo di alcoolici e risse. Mi chiedo se è normale che queste persone stazionino lì a danno di commercianti e residenti. Vi invito a dare più attenzione a cittadini e turisti, non ci facciamo una bella figura”

PUNTO 7 – Approvazione modifiche servizio di tesoreria comunale e servizio di cassa del mercato ittico

Votazione – 13 fvorevoli, 11 astenuti

PUNTO 8 – Verifica stato di attuazione dei programmi e approvazione documento unico di programmazione 2025/2027

Traini: “Non necessita di modifiche o integrazioni. Frase generica e stereotipata. Non si può dire che l’indirizzo è quello di non aumentare le tasse, è chiaro che c’è qualcosa che non va, bisogna far comprendere la strategicità, le politiche socio- economiche, quale sia la visione politica complessiva, i fondi per considerare per valutare e votare il documento presentato”.

Canducci: “Già sorpreso in sede di bilancio per come era stata illustrata in commissione,ultarvuo dire cancellare inse e cancellare la razio della norma. Andate avanti senza avere il concetto di città, andate avanti a spot a seconda di ciò che vi arriva”

Barlocci: “Un copia incolla di quello precedente. Che destagionalizzazione facciamo noi? Non c’è una programmazione, doveva cominciare immediatamente dopo l’insediamento; in tre anni non un centesimo per la fruibilità, non si ricorda uno scivolo per diversamente abili se non fatto in concomitanza con nuove costruzioni per rispetto delle norme, il 1 punto della campagna elettorale, impegno per la disabilità: siamo una delle città meno accessibili delle Marche. ad un dato momento dovete farvi delle domande. Ognuno prende le missioni per quello che sono: c’è chi le prende sul serio e chi mugugna”.

De Vecchis: “L’anno dei miracoli in cui si passa da 59 a 72 e poi si scende di nuovo a 64 milioni di spese correnti e 37 milioni di investimenti. L’anno delle cose rimandate sistematicamente. Dobbiamo credere a 10 milioni in più di spese sociali? Ho appreso oggi dall’accesso agli atti negati che noi consiglieri dobbiamo stare attenti perchè parlando potremmo ledere la privacy di un luogo pubblico. Il diritto di informazione non mi vieta di acquisire qualsiasi tipo di informazione che se non secretata, nell’esercizio del mio mandato ho diritto anche di renderla noto. Qualcuno si permette di dire che i consiglieri comunali non possono fare il loro lavoro a tutela della democra e dell’ amministrazione pubblica di questo comune. Pare che io mettendo a conoscenza di ciò che accadeva in questo comune, riguardo la spesa di soldi pubblici, abbia leso la privacy”.