ACQUAVIVA PICENA – L’Amministrazione Comunale di Acquaviva Picena e l‘Associazione Italiana Persone Down di San Benedetto, sono liete di annunciare la terza replica dello spettacolo di inclusione “A modo tuo”. Che si terrà martedì 9 luglio presso la suggestiva Fortezza di Acquaviva Picena alle ore 21 e 30.

Questo evento rappresenta il culmine di un progetto di teatro sociale che ha coinvolto i ragazzi dell’associazione per un intero anno. Il progetto ha visto partecipare persone di tutte le abilità in un’avventura artistica che comprende canto, balli e recitazione, dimostrando come l’arte possa essere un potente strumento di inclusione e crescita personale.

L’amministrazione comunale è orgogliosa di comunicare che le prime due repliche hanno già attirato oltre settecento spettatori, testimoniando il grande successo e l’apprezzamento del pubblico per l’iniziativa.

Si invita tutti a partecipare a questa serata per celebrare i risultati raggiunti e sostenere l’inclusione attraverso l’arte. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione per garantire a tutti una piacevole esperienza. È possibile prenotare al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWWP9wzU9qO2fyUeG_-j5kiYqFnXhR-QWjTikSEccceljE5g/viewform.

Per ulteriori informazioni e per prenotare il vostro posto, vi preghiamo di contattare l’Associazione Italiana Persone Down di San Benedetto.

Contatti:

– Alessandra: 349 8662336

Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento unico, che unisce arte e inclusione in un suggestivo scenario storico.