VALLEFOGLIA (PU) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 03 circa per un incendio abitazione in Via Nazionale che ha coinvolto un locale di servizio di un appartamento.

La squadra VVF ha spento le fiamme e messo in sicurezza la stanza coinvolta. Sul posto anche il 118.

Non si segnalano persone coinvolte.