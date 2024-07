SAN BENEDETTO – venerdì 5 giugno, dopo l’ottimo debutto all’Osteria Pane e Vino di Pietro Lilla, dove si sono esibiti con un apprezzatissimo concerto di oboe, gli allievi della masterclass internazionale tenuta dal maestro Gianluca Tassinari, l’associazione Piceno Classica torna nei locali di San Benedetto con due concerti che si terranno al Caffè Florian, in viale Secondo Moretti e al Haus Food e Designe Store in via XX Settembre.

In questa occasione, saranno di scena gli allievi delle masterclass internazionali di tromba del maestro Marco Braito che dal 2003 è Prima Tromba dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, ruolo precedentemente ricoperto nell’Orchestra della Toscana e al Teatro San Carlo di Napoli. L’orario d’inizio è alle ore 21.30. Mentre lunedì 8 luglio, sempre alle ore 21.30, la Degusteria del Gigante di Sigismondo Gaetani, locale del Paese Alto di San Benedetto, ospiterà il concerto degli allievi della masterclass internazionale di flauto e violino del maestro Selina Cremese. Mercoledì 17 e giovedì 18 luglio, saranno di scena al Haus Food e Design Store gli allievi della masterclass internazionale di pianoforte del maestro Paolo Rinaldi.

La rassegna si concluderà mercoledì 24 luglio alle ore 21.30 con il concerto degli allievi della masterclass internazionale di pianoforte dei maestri Ferdinando Zuddio e Creusa Suardi.

In contemporanea Piceno Classica prosegue con il suo cartellone di concerti dei vari maestri che si terranno nella Sala della Poesia di Palazzo Piacentini, al Paese Alto. A tutti gli eventi si potrà partecipare gratuitamente, secondo il programma che è consultabile all’indirizzo https://turismo.comunesbt.it/en/event/festival-piceno-classica-2024/.

La rassegna, che vuole ricordare la figura di Daniela Tremaroli, violoncellista e direttrice dell’istituto Vivaldi, è un’idea del maestro Luca Magni ed è organizzata dall’associazione Armonie in Villa di Pistoia e dal maestro Lito Fontana con il patrocinio del comune di San Benedetto e la collaborazione dell’Istituto Musicale Antonio Vivaldi.