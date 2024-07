SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un calendario ricco di appuntamenti quello che l’Utes di San Benedetto propone quest’estate in alcuni tra i luoghi più suggestivi di Grottammare, Acquaviva Picena e San Benedetto.

Si parte proprio a San Benedetto, nella splendida cornice della Palazzina Azzurra, dove il 6 luglio, alle ore 21,30, è in programma il concerto della Band Utes, che avrà come corollario l’esibizione delle allieve dei corsi di aerobica e di danza del Ventre. A Grottammare, invece, in Piazza Kursaal, l’11 luglio, alle ore 21,30, sarà replicato “Utes Story”, uno spettacolo contenitore, in si esibiranno tutti gli allievi e i maestri che hanno dato vita ai laboratori delle varie danze e attività motorie. Il 13 luglio ad Acquaviva, nella splendida cornice della Fortezza Medievale, alle ore 21,30, il Gruppo Teatrale dell’Utes proporrà la replica di “Ancora un sogno”, uno spettacolo teatrale liberamente tratto da “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare, mentre il 14 luglio, nella stessa location e sempre alla stessa ora, si esibirà il gruppo di Danze tradizionali Malafe’ Danza nello spettacolo “Luné, corpi in movimento“.

Ad agosto sono, invece, previsti due eventi: il 3 agosto, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra, una serata dedicata alla musica spagnola con Triosphere, che proporrà lo spettacolo “Oltre il cielo di Buenos Aires”; il 10 agosto, al Circolo Nautico, sempre alle ore 21,30, il consueto concerto d’estate, che vedrà in scena Marco Santini.

Questo programma di eventi vuole essere un invito per il pubblico a godere delle numerose e varie forme d’arte con spirito sereno e in amicizia, in coerenza con il carattere e lo stile familiare con cui l’Utes di San Benedetto da sempre organizza e propone le sue iniziative.

Qui di seguito il calendario di tutti gli appuntamenti:

6 LUGLIO PALAZZINA AZZURRA BAND UTES IN CONCERTO

11 LUGLIO UTES STORY REPLICA PIAZZA KURSAAL GROTTAMMARE

13 LUGLIO SPETTACOLO TEATRALE ANCORA UN SOGNO FORTEZZA ACQUAVIVA

14 LUGLIO SPETTACOLO LUNE’ CORPI IN MOVIMENTO FORTEZZA ACQUAVIVA

31 LUGLIO BAND UTES IN CONCERTO PIAZZA KURSAAL GROTTAMMARE

3 AGOSTO PALAZZINA AZZURRA TRIOSPHERE “OLTRE IL CIELO DI BUENOS AIRES”

10 AGOSTO CONCERTO D’ESTATE con MARCO SANTINI CIRCOLO NAUTICO