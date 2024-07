SAN BENEDETTO – Riguardo il sinistro avvenuto ieri sul lungomare di San Benedetto, riportiamo quanto riferitoci dal diretto interessato che era alla guida del monopattino, che è stata verbalizzata anche dalla Polizia Locale. Riportiamo la sua versione anche perché, per l’ennesima volta, siamo stati scambiati con una testata che continua a fare danni e quindi a generare confusione tra i lettori. Sarà infatti la centesima volta che ci vengono addebitati errori commessi da chi ha registrato un giornale on line, venti anni dopo Riviera Oggi, con un nome molto simile, approfittandosi della nostra ultra trentennale storia.

“Alle 17.45 del pomeriggio di ieri, 3 luglio, in via Scipioni fronte concessione 47, un’anziana signora, ultranovantenne attraversava la pista ciclabile fuori dalle strisce pedonali senza accertarsi del passaggio di eventuali fruitori (bici/monopattini) della pista ciclabile. Non avendo il tempo tecnico per fermare il mezzo nonostante la moderata velocità ho cercato di limitare i danni lanciandomi dal monopattino che grossolanamente ha investito la signora” – afferma l’uomo a bordo del monopattino.

Preciso che altre 2 biciclette sono riuscite ad evitare l’impatto con l’anziana signora più o meno nello stesso istante. Chiamati immediatamente i soccorsi, prontamente interveniva il 118 e la polizia Locale di San Benedetto del Tronto che verbalizzava quanto detto. Giunti al pronto soccorso, veniva accertato per entrambi un lieve trauma cranico,varie eschimosi e per quanto mi riguarda una lacerazione nella fronte saturata con vari punti.

Ci tengo a precisare – conclude – che, come da dinamica accertata, non sono stato io ad investire la signora, bensì, la signora ha attraversato fuori dalle strisce pedonali e senza i dovuti accorgimenti considerando anche la sua longeva età”.