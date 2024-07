SAN BENEDETTO – Mentre sul lungomare ritorna il servizio di navetta gratuito per i visitatori che sceglieranno di posteggiare la propria auto nel parcheggio circostante lo stadio comunale “Riviera delle Palme”, Comune e Start s.p.a. lanciano un’altra iniziativa per incentivare l’impiego del trasporto pubblico locale.

Alle strutture ricettive che ne faranno richiesta, saranno infatti rilasciate delle tessere nominative a prezzo agevolato, valide per tutto il periodo estivo, da consegnare a titolo gratuito agli ospiti che potranno così utilizzare i mezzi Start per spostarsi all’interno della città.

L’iniziativa riguarda i mezzi in transito lungo la linea che collega la stazione ferroviaria di via Gramsci alla rotonda D’Acquisto, a Porto d’Ascoli.

“Sulla scorta della positiva esperienza della navetta gratuita tra lo stadio e il lungomare – dice l’assessore al turismo Cinzia Campanelli – nell’ambito del Tavolo del Turismo abbiamo proposto di potenziare ulteriormente il trasporto pubblico gratuito con il duplice obiettivo di migliorare la qualità di vita per gli ospiti nella nostra città e tutelare l’ambiente riducendo l’impatto dell’aumento di persone nel periodo estivo che genera inevitabilmente un incremento del numero di veicoli che circolano a San Benedetto. Mi auguro – è la conclusione di Campanelli- che le strutture turistiche rispondano con entusiasmo a questo appello e offrano questo ulteriore importante servizio ai loro clienti”.