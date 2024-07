MARTINSICURO – Una serata di profonda emozione si è svolta mercoledì scorso presso il Museo delle Armi Antiche di Martinsicuro, dove è stata presentata la raccolta di poesie di Nino Torquati”. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi amici storici del museo e dell’autore, riuniti per rendere omaggio alla memoria dell’autore scomparso ma non dimenticato.

La serata è stata aperta da Tito Rubini, amico fraterno di Torquati, il quale ha condiviso con il pubblico alcuni aneddoti toccanti che raccontano l’amicizia e la sensibilità del Torquati verso la famiglia, i figli, la natura e gli animali domestici che ha amato. Rubini ha letto alcune delle poesie più commoventi di Torquati, mentre il Maestro Sara Torquati ha accompagnato le letture al pianoforte, con brani di Debussy, Chopin ed Einaudi, creando un’atmosfera di profonda introspezione e bellezza artistica.

Un momento particolarmente intenso è stato quando è stata letta la poesia che Nino Torquati scrisse per celebrare la nascita della figlia Sara, evento che ha toccato profondamente tutti i presenti, tra cui Franco Cucco, noto per la sua passione per la poesia, che ha contribuito con letture aggiuntive delle opere di Torquati.

La serata si è conclusa con applausi commossi e un sentimento di gratitudine per aver potuto ricordare e celebrare l’opera di un grande uomo scopertosi anche poeta del nostro territorio.