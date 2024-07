SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento a San Benedetto nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno del comune e della Regione Marche.

Venerdì 5 luglio, alle ore 21,30, presso il Circolo Nautico sambenedettese, Anna Crispino presenterà il suo libro “Carlo Delle Piane” (edizioni Martin Eden), dedicato all’attore scomparso nel 2019. Dialogherà con l’autrice l’avvocato Roberta Alessandrini.

Carlo Delle Piane, una figura importante del cinema italiano, è ricordato per la sua prolifica carriera iniziata sin da bambino, durante la quale ha collaborato con i più grandi registi e attori italiani, interpretando ruoli che sono rimasti iconici. Il suo sodalizio con Pupi Avati ha segnato una svolta professionale, permettendogli di affrontare anche ruoli drammatici e vincere, nel 1986, la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile al Festival del Cinema di Venezia. Il libro di Anna Crispino offre una visione intima e personale dell’uomo dietro l’attore. Attraverso le sue pagine, scopriamo le dolcezze, i limiti, il rapporto di Delle Piane con la musica e con le città che amava, tra le quali San Benedetto del Tronto, dove aveva numerosi amici e punti di riferimento. In sostanza, gli aspetti più nascosti e umani di una delle figure più amate del cinema italiano. La prefazione del libro è a cura di Pupi Avati, la postfazione è di Pedro Armocida.