SAN BENEDETTO – Al San Beach Comix 2024 sono ormai onnipresenti i ragazzi di Spazio Ludico Aps di San Benedetto.

Anche loro animeranno la manifestazione, coinvolgendo sui loro tavoli tutti quelli che avranno voglia di divertirsi con l’universo dei giochi da tavolo: grandi e piccini. Un mondo, quest’ultimo, che non si esaurisce con i grandi classici, come Risiko!, Monopoli o Ticket to Ride ma che è in continuo e costante sviluppo con tantissime novità come Heat, Nucleum o Hegemony.

Che si voglia finalmente conquistare la Kamchatka, correre sulle f1 degli anni ’60 o provare ad organizzare politicamente ed economicamente la propria nazione, non avete che da chiedere e giocare!

In breve, possiamo dire che l’estate sanbenedettese sta davvero entrando nel vivo.

Per chi vuole entrare a far parte dell’associazione Spazio Ludico può chiamare al numero 340 341 8349 o 333 920 5768, oppure può recarsi in sede in via Voltattorni 59 a San Benedetto