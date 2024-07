SAN BENEDETTO – La Regione Marche ha accolto la proposta dalla rete dei Centri di Educazione Ambientale (CEA), di cui è parte anche la Riserva Naturale Sentina, per il lancio di una serie di attività rivolte all’educazione ambientale e alla sensibilizzazione sulla sostenibilità e la tutela dell’ambiente rivolte ai giovani. Il progetto, intitolato “Contratto di fiume Tronto e costa picena delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi”, sarà finanziato attraverso il fondo PR FESR Marche 2021-2027, con un contributo di circa 147.000 euro assegnato a San Benedetto quale Comune capofila.

Il progetto coinvolge diversi CEA, tra cui quello della Torre sul Porto facente capo appunto alla Riserva Naturale Sentina, il CEA Ambiente e Mare, il CEA Giano di Offida, il CEA ASA Speleoclub di Acquasanta, il CEA Oasi La Valle di Spinetoli, il CEA La Contea di San Benedetto e il CEA Rifugio escursionistico “Mario Paci” di Colle San Marco. Questo progetto mette insieme i diversi CEA nelle attività di educazione e sensibilizzazione ambientale rivolta agli studenti di scuole di ogni ordine e grado, differenziandole sulla base dell’età dei partecipanti.

Le operazioni, che inizieranno il prossimo ottobre e si protrarranno fino alla conclusione dell’anno 2026, sono imperniate intorno a tre macrogruppi: l’osservazione, studio e analisi del contesto ambientale; la promozione dei comportamenti virtuosi di salvaguardia e tutela dell’ambiente e della sua biodiversità; l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione sui principali temi ambientali.

All’interno di questi tre macrogruppi, si svolgeranno diverse attività che spazieranno dagli incontri in aula e nei luoghi d’interesse ambientale del territorio alle visite ai siti naturalistici e storici, fino a lezioni dedicate alla comprensione delle principali problematiche dell’ambito e alle migliori pratiche nella ricerca di soluzioni efficaci, nonché, come detto, di campagne mirate alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

Il progetto si svolgerà lungo il fiume Tronto, nel tratto da Acquasanta a San Benedetto, lungo la costa del Piceno da San Benedetto a Cupra Marittima, e lungo alcuni corsi d’acqua come il Castellano, il Lava/Lama, il Menocchia e, ovviamente, nei siti d’interesse comunitari come la Riserva Naturale Sentina, la Riserva dello Scoglio di San Nicola e in aree di interesse storico-naturalistico come Lu Vurghe, il borgo e il cimitero longobardo di Casteltrosino, i Musei della Cartiera Papale di Ascoli Piceno, la Chiesa di San Mauro di Monsampolo del Tronto, il Parco Archeologico di Cupra Marittima, il percorso costiero di Grottammare e la Torre sul Porto, il Museo del Mare e il Museo dell’Arte sul Mare di San Benedetto.