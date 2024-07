SAN BENEDETTO – Mercoledì 3 luglio si è tenuta, nella Sala consigliare del Comune, la presentazione del San Beach Comix, il Festival del fumetto di San Benedetto. L’evento a San Benedetto nasce dall’idea dell’Associazione Culturale Fumetti Indelebili Press che opera dal 2017 nel territorio marchigiano, diffondendo la cultura del fumetto, del cosplay e dell’intrattenimento ludico e videoludico.

Sono intervenuti alla conferenza di presentazione, l’Assessora alla Politiche Culturali Lia Sebastiani e parte del Direttivo dell’Associazione composto dal Presidente Valentino Coratella, il Vicepresidente Stefano Nebbia, la Tesoriera Raffaela Grannò e la Consigliera Daisy Orsini.

Il San Beach Comix è il Festival del fumetto più importante e grande della regione Marche ad ingresso gratuito. Tra gli ospiti più importanti ci sarà il fumettista abruzzese Carmine Di Giandomenico, considerato tra gli autori di punta del panorama fumettistico contemporaneo. Carmine Di Giandomenico ha lavorato per la casa editrice americana Marvel e collaborato come story-board artist per la televisione e per il cinema con i registi Martin Scorsese, Tsui Hark e Sergio Rubini.

“Carmine Di Giandomenico ha realizzato per noi quest’anno la meravigliosa locandina dell’evento del San Beach Comix – sottolinea il Presidente Valentino Coratella – che rappresenta Wonder Woman nella posa del David di Michelangelo, sullo sfondo del Torrione sambenedettese”.

L’evento partirà sabato 6 luglio alle ore 17 e si concluderà domenica 7 luglio alle ore 23 e vedrà l’esposizione di 58 stand tra le vie principali del centro cittadino.

Di seguito il programma delle due giornate dedicate al fumetto:

–Sabato 6 luglio

Presso la libreria Mondadori:

-alle ore 17, “parliamo di doppiaggio” con Leonardo Graziano e Gabriele Lopez di Big Bang Theory + Meet and Greet (G. Falletta e Tauro);

-alle ore 18, Tonio Vinci presenta “I Suoi Volumi Fumetti e Tasse” – Fumetti per l’evasione (G. Falletta E Tauro) a seguire Il Workshop gratuito “Disegnare Fumetti, come diventare un pro” realizzato da Tonio Vinci per Scuola Int. di Comics di Pescara;

-alle ore 19, Bigio, Michela Cacciatori e Nekucciola – confronto tra 3 autori sulle AI (G. Falletta e Tauro).

Presso il palco in Piazza Giorgini:

-alle ore 17, Fiore di Luna – Benvenuti al San Beach Comix – ringraziamento degli sponsor;

-alle ore 17:30, Workshop cosplay – “COSPLAY IS ART: COME REALIZZARE COSPLAY”;

-alle ore 18:30, Divano di Sheldon con Leonardo Graziano e Gabriele Lopez;

-alle ore 20:30, presentazione San beach Film Festival in collaborazione con San Beach Comix;

-alle ore 21:30, Mayumi in concerto;

-alle ore 22:30, MEET AND GREET – Leonardo Graziano e Gabriele Lopez;

-alle ore 22:30, MEET AND GREET – Mayumi.

Presso l’Area Cosplay in Piazza Giorgini:

-dalle ore 17:30 alle ore 21:30 “MEET & GREET” ospiti COSPLAY;

-dalle ore 17:30 alle ore 21:30 Apertura Area “TIK TOK”;

-dalle ore 17:30 alle ore 21:30 PHOTOSHOOTING con Chiara Santaterra;

Presso l’Area GAMES e K-POP in Viale B. Buozzi:

-alle ore 17, apertura: aree ludica by Spazio Ludico, area Lasertag e Vr, a lasertagclub, area kpop by Kst – Kpop Show Time e area Retrogame by 8bit Inside.

–Domenica 7 luglio:

Presso la libreria Mondadori:

-alle ore 17, conosciamo l’ospite d’onore Carmine Di Giandomenico (Tauro e G. Falletta);

-alle ore 18, Fabrizio Pluc Di Nicola presenta “ROBA DA MOSTRI” – Tunuè (Tauro);

-alle ore 19, Nekucciola presentazione volumi “Loon 1 e 2” – Panini Comics (G. Falletta).

Presso il palco in Piazza Giorgini:

-alle ore 17, Fiore Di Luna – Introduzione seconda giornata e ringraziamento sponsor;

– alle ore 17:30, GARA COSPLAY;

-alle ore 19:30 Concerto Nerdvolution Di Fiore Di Luna;

-alle ore 20:30 premiazione GARA COSPLAY;

-alle ore 21; Concerto Princess remixed;

-alle ore 22 Kpop Showcase By Kst – Kpop Show Time;

-alle ore 23, Buonanotte san beach Comix.

Presso lo Stand di Piazza Giorgini:

-ore 18, Meet And Greet con Leonardo Graziano;

-ore 18, Meet And Greet con Carmine Di Giandomenico.

Presso l’Area Cosplay in Piazza Giorgini:

-dalle ore 17:30 alle ore 21:30 MEET &GREET ospiti COSPLAY;

-dalle ore 17:30 alle ore 21:30 Apertura area TIK TOK;

-dalle ore 17:30 alle 21:30 Photoshooting di Chiara Santaterra;

Presso l’Area GAMES in Viale B. Buozzi:

-alle ore 17, apertura: area ludica by Spazio Ludico, area Lasertag e Vr, a lasertagclub, area kpop by Kst – Kpop Show Time e area Retrogame by 8bit Inside.