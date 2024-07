SAN GINESIO (MC) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 21 circa, di ieri 3 luglio, lungo la SP 78 in contrada Campanelle per un incidente stradale con due auto e cinque persone coinvolte.

La squadra VVF di Tolentino ha effettuato la messa in sicurezza degli autoveicoli. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Presenti sul posto il 118 e i carabinieri per i rilievi.