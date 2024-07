CUPRA MARITTIMA – Il Comune di Cupra Marittima si prepara a vivere un’estate intensa e vibrante, con un calendario ricco di eventi e manifestazioni che animeranno i mesi più caldi e con un’offerta variegata in grado di soddisfare i gusti dei cittadini e visitatori che sceglieranno la località adriatica come meta per le proprie vacanze.

Fiore all’occhiello dell’estate cuprense, il Cupra Musica Festival giunge quest’anno alla sua ventiduesima edizione e prenderà il via giovedì 18 luglio alle 21.15 con una spettacolare messa in scena della “Turandot” nella splendida cornice di Villa Cellini. Prosegue la terza edizione della rassegna TAP – Teatro al Parco, che si terrà presso il Parco Archeologico Naturalistico “Civita” con una serie di appuntamenti distribuiti lungo tutta la stagione estiva.

Non mancherà il divertimento per i più piccoli e le famiglie, che troveranno numerose occasioni di svago in Piazza Possenti con “Estate in Festa”, dove gli artisti di magia e giocoleria incanteranno il pubblico. Inoltre, nelle serate del 22 luglio, 6 e 30 agosto, viale Nazario Sauro ospiterà il villaggio dei bambini “Ciquibum”, per giochi e attività ricreative.

Le vie ZTL Nazario Sauro e Galilei saranno animate dai mercatini nelle serate di mercoledì, giovedì e sabato, mentre ogni giovedì sera Piazza Possenti si trasformerà in una pista da ballo per le serate danzanti a cura della New Planet Dance 2000. Il Cinema Margherita curerà la rassegna “Margherita sotto le stelle”, offrendo proiezioni gratuite all’aperto.

Dal 19 al 21 luglio, “Quartieri senza Frontiere” vedrà gli abitanti dei cinque quartieri cuprensi sfidarsi in una serie di competizioni per aggiudicarsi l’ambito trofeo.

Gli eventi dedicati ai giovani culmineranno con una straordinaria tripletta per il Cupra Beach Party. Venerdì 26 luglio una serata sarà dedicata alla pizzica e alla taranta con il gruppo Zigà, seguita dalla consueta festa in spiaggia di sabato 27 luglio e dal nuovo formato del silent party il 28 luglio. Il 13 agosto, inoltre, le vie del paese si coloreranno per il Carnevale Estivo, con cittadini e turisti mascherati che sfileranno per le strade.

La mattina di Ferragosto, il sorgere del sole sarà accompagnato dalla musica del violino di Valentino Alessandrini, già ospite delle precedenti edizioni del Cupra Musica Festival, che suonerà presso la spiaggia dello chalet Koko Beach alle 5.40, regalando un’esperienza unica e suggestiva.

Le tradizionali sagre non mancheranno: dalla festa del Pesce Azzurro alla ventitreesima sagra degli gnocchi ai frutti di mare in onore del Patrono San Basso, culminante con il tradizionale spettacolo pirotecnico della “Barca di Fuoco”. La stagione estiva si concluderà con la Festa di San Gabriele e sagra della polenta alle vongole prevista per settembre, come il Festival MArCHESTORIE e la giornata dedicata ai bambini con il villaggio Pompieropoli.

Gli eventi estivi lasceranno poi spazio agli appuntamenti autunnali, con il Cupra per l’Ambiente Festival, le Giornate d’Autunno del FAI e a novembre Castagne al Borgo, arrivata ormai alla quindicesima edizione.

Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni che hanno contribuito ad arricchire il calendario estivo, garantendo un’offerta culturale e di intrattenimento ampia e diversificata per soddisfare ogni tipo di gusto e pubblico. Cupra Marittima si conferma così una meta ideale per un’estate all’insegna del divertimento, della cultura e della convivialità.