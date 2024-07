ANCONA – “I nuovi indirizzi per la predisposizione dei piani comunali di Protezione civile”. Questo il tema al centro del webinar da poco concluso, organizzato dalla Direzione regionale Protezione Civile e Sicurezza del Territorio con l’obiettivo di sensibilizzare i responsabili della funzione Protezione Civile, i responsabili degli uffici tecnici di Protezione Civile e i dipendenti comunali coinvolti nella Protezione Civile su argomenti tecnici legati alla pianificazione.

Durante l’evento, è stata approfondita la delibera regionale, approvata lo scorso giugno che ha aggiornato e sostituito i precedenti indirizzi per la pianificazione comunale di Protezione civile. “I nuovi indirizzi – spiega l’assessore regionale in materia, Stefano Aguzzi – includono indicazioni dettagliate per la gestione di diversi tipi di rischi, con particolare attenzione agli elementi strategici per il ‘Modello di intervento’, quali il volontariato, le telecomunicazioni, i presidi territoriali, la logistica e la tutela ambientale”.

Tra questi ultimi vi è anche uno spazio particolare riservato alla informazione alla popolazione, specialmente per quanto riguarda le possibili iniziative che il Comune può porre in atto nei confronti della cittadinanza e relativamente alle forme di pubblicazione del Piano comunale di Protezione Civile.

“Questi momenti di formazione – sostiene infine Aguzzi – sono fondamentali per il miglioramento del sistema regionale di Protezione Civile e per garantire una risposta efficace in caso di emergenza”.