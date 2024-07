MACERATA – I militari della Compagnia di Tolentino hanno denunciato due persone alla Procura della Repubblica di Macerata per reati connessi alla circolazione stradale.

Un giovane di San Severino Marche, perso il controllo del mezzo di cui era alla guida e ribaltatosi in zona Terme Santa Lucia a Tolentino, è stato trasportato presso l’ospedale di Macerata; gli accertamenti urgenti richiesti dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fatto emergere la positività ai cannabinoidi e un tasso alcolemico di 2,70 gr/l.

Un giovane è stato denunciato dai carabinieri di Caldarola; coinvolto in un sinistro stradale in cui erano intervenuti i militari, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici.

Il 22 giugno, ore 23 circa, i carabinieri di Sarnano e di Caldarola sono intervenuti a Gualdo, dove due uomini residenti in paesi limitrofi, a bordo strada, avevano avuto una discussione. In particolare uno dei due, in stato di ebbrezza alcolica stava riverso a terra e l’altro lo aveva percosso e poi aveva tirato fuori un coltello.

Risaliti in macchina si sono allontanati e sono stati fermati poco dopo dalle pattuglie intervenute. Uno dei due è stato trovato in possesso di un coltello ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata per porto di arma, minaccia aggravata e ubriachezza. Per il quarantanovenne, gravato da numerosi precedenti di polizia, è stata inoltrata la proposta della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Gualdo, accolta dal Questore di Macerata.