SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel weekend da poco concluso, la Beach Arena di San Benedetto si è resa palcoscenico della decima edizione dello storico “Trofeo degli chalet”, torneo di beach soccer giovanile nato nel 2007 con Roberto Ciferni, oggi vicePresidente della ASD Stella del mare.

Questa edizione è stata organizzata dall’ASD Stella del Mare, promoter locale della tappa marchigiana inserita nel campionato nazionale AICS. Il torneo nazionale è stato diretto con maestria da Giampaolo Morsa a cui AICS ha demandato l’organizzazione sul territorio nazionale della disciplina estiva del calcio sulla spiaggia.

Il torneo ha visto la partecipazione di circa 200 giovani atleti nelle varie categorie d’età, in rappresentanza di numerosi stabilimenti balneari della Riviera delle Palme e del vicino Abruzzo. L’agonismo e il divertimento sono stati i protagonisti di questa competizione che ha dato vita a sfide emozionanti ricche di colpi di scena e momenti indimenticabilii. Le partite si sono svolte tutte in un clima di sano sport e passione per il gioco, ingredienti che hanno spinto i partecipanti a dare il massimo senza rincorrere il risultato sportivo e confermando lo slogan coniato dall’organizzazione: “vincere non è l’unica cosa che conta”.

Le premiazioni si sono svolte alla presenza dell’ assessore allo sport Cinzia Campanelli e del consigliere regionale Andrea Assenti. Entrambi hanno elogiato l’organizzazione AICS e l’ASD Stella del Mare per aver coinvolto tantissimi giovani nella competizione e portato una tappa del circuito nazionale AICS nella regione Marche. Tutte le gare sono state trasmesse in diretta stream con telecronaca, come con i grandi campioni del beach, sforzo comunicativo messo in campo da SPORT IN TOUR che ha entusiasmato tutti, grandi e piccini.

Soddisfatto dell’evento, Roberto Ciferni, ha dichiarato: “Sono contento che tutto si sia svolto al meglio, con oltre 200 ragazzi in gara giunti anche da fuori regione. Complimenti a tutti i partecipanti. Vedere la felicità dei ragazzi e dei loro familiari al seguito, anche dopo la delusione di una sconfitta, è la nostra soddisfazione più grande. In ambito giovanile bisogna lavorare tanto e a fondo sui valori dello sport, che purtroppo spesso vengono messi in secondo piano. In questo torneo ha vinto lo sport prima di ogni altra cosa e di questo ne sono felice.”

Categoria Under 13

Poker e Brasil si sono date battaglia in una finalissima dove entrambe le formazioni hanno dimostrato grande abilità e spirito di squadra. La favorita, Poker, ha dovuto cedere di misura agli indomabili ragazzi Brasil che hanno sorpreso tutti staccando il pass per le finali scudetto, in programma ad Ostia dal 1 al 4 Agosto. Complimenti al mister Bolzan e ai suoi ragazzi.

Si aggiudica la terza piazza Chalet La tellina di mister Javier che conquista di diritto, insieme al Poker secondo classificato, la partecipazione alle finali della Coppa Italia AICS, in programma sempre ad Ostia. Chalet degli Angeli, campione d’Italia 2023, ha pagato lo scatto di età del nuovo biennio di gioco previsto nel 2024. Chalet Rivabella ha mostrato spirito di gruppo e lealtà sportiva, testimoniando la vera essenza del torneo e classificandosi in quinta posizione tra generosi applausi.

1° BRASIL; 2° POKER; 3° TELLINA; 4° ANGELI; 5° RIVABELLA

Miglior giocatore: Narcisi Daniele (Brasil) – Miglior Portiere: Grassi Joan (Poker) – Premio Fair Play: Corradetti Yanis (Angeli)

RIVABELLA X ANGELI 2-3

BRASIL X POKER 0-4

POKER X TELLINA 4-0

ANGELI X TELLINA 4-3

POKER X RIVABELLA 4-1

ANGELI X BRASIL 4-9

BRASIL X RIVABELLA 7-4

TELLINA X RIVABELLA 6-1

POKER X ANGELI 7-4

BRASIL X TELLINA 6-4

FINALINA – ANGELI X RIVABELLA 3-0

FINALINA – TELLINA X RIVABELLA 1-0

FINALINA – TELLINA X ANGELI 2-0

FINALISSIMA – BRASIL X POKER 4-3

Categoria Under 15

Chalet Da Federico ha dominato nel girone di qualificazione e nella finalissima contro un coriaceo chalet Il timone. Complimenti ai ragazzi di mister Maloni, data la struttura, la sua squadra potrebbe essere una delle pretendenti al titolo di campione d’Italia nelle finali di Ostia.

Conquista il diritto di accesso alle finali di COPPA ITALIA, lo chalet Antares, terzo classificato.

1° FEDERICO; 2° TIMONE; 3° ANTARES; 4° ALEX

Miglior giocatore: Regginelli Francesco (Federico) – Miglior Portiere: Di Bari Davide (Timone) – Premio Fair Play: Nespeca Daniele (Alex)

FEDERICO X TIMONE 3-0

ALEX X ANTARES 5-1

FEDERICO X ALEX 7-3

TIMONE X ANTARES 5-2

FEDERICO – ANTARES 5-4

TIMONE X ALEX 6-5

FINALINA – ANTARES X ALEX 4-0

FINALISSIMA – FEDERICO X TIMONE 5-0

Categoria Under 17

La categoria storicamente più importante del torneo, che prepara i giovani giocatori al grande salto nel beach che conta, ha visto il più alto numero di partecipazioni: ben 8 formazioni si sono date battaglia fino all’ultimo respiro.

Nel girone A gran battaglia tra le due formazioni più accreditate: chalet Orca e ristorante Roberta, alle quali si è aggiunta una rivelazione, lo chalet La Siesta. Dopo una serie di incontri di alto livello tecnico è stata l’ Orca ad avere la meglio; nel girone B lo chalet Renos, senza grandi difficoltà nelle gare di qualificazione, si è guadagnato il diritto di accedere alla finalissima.

Nella finalissima, Orca – Renos, contrariamente alle previsioni, l’ORCA ha prevalso con giocate da vero beach, che hanno messo in evidenza la qualità della squadra vincitrice, ma anche quelle del portiere avversario, autore di bellissime parate. A festeggiare la vittoria la mascotte dello Chalet, una bellissima orca gonfiabile che ha accompagnato la squadra in tutte le partite fino alla finale.

1° ORCA; 2° RENOS; 3° SIESTA; 4° PAGODA; 5° ROBERTA; 6° RISACCA; 7° STELLA MARINA; 8° BAGNI ANDREA

Miglior Giocatore: Valori Lapo (ORCA); Miglior Portiere: Sperantini Marco (RENOS); Premio Fair Play: Mancini Martin (SIESTA).

GIRONE A

ROBERTA X BAGNI ANDREA 6-2

ORCA X SIESTA 6-5

ORCA X BAGNI ANDREA 6-2

SIESTA X ROBERTA 3-2

ORCA X ROBERTA 8-7

SIESTA X BAGNI ANDREA 3-0

GIRONE B

RISACCA X RENOS 4-1

PAGODA X STELLA MARINA 7-5

RENOS X PAGODA 3-2

STELLA MARINA X RISACCA 7-5

RENOS X STELLA MARINA 6-1

PAGODA X RISACCA 7-6

FINALINA 7/8 posto – BAGNI ANDREA X STELLA MARINA

FINALINA 5/6 posto – ROBERTA X RISACCA 3-0

FINALINA ¾ posto – SIESTA X PAGODA 3-1

FINALISSIMA – ORCA X RENOS 4-0

Non resta che augurare un grande in bocca al lupo a tutti gli Chalet che rappresenteranno la Città Di San Benedetto del Tronto alle finali per lo scudetto e alle finali della Coppa Italia AICS 2024 in programma i primi di Agosto!