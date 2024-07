RIPATRANSONE – Nella mattina di lunedì 1° luglio 2024 sono partite le attività che proseguiranno fino al 12 Luglio 2024. I ragazzi coinvolti sono 12, coordinati da un tutor che li seguirà per tutto il corso delle attività.

I partecipanti si “sporcheranno le mani” per rendere più belli i loro territori e per la cura del bene comune, intesa non solo come cura dei luoghi fisici, ma soprattutto del “fare insieme“, recuperando il prezioso contributo educativo e formativo dell’impegno, in particolare di quello manuale e artigianale.

I luoghi scelti per il progetto sono il Parco San Niccolò di Ripatransone e il Parco nel quartiere Agello. Le attività riguarderanno la cura dei beni comuni mediante piccole manutenzioni dell’arredo urbano. A ciascun partecipante viene consegnato a riconoscimento dell’impegno profuso un “buono fatica” settimanale del valore di 50 euro.

L’Assessore, Magda Verdecchia, delegata alle politiche sociali, con il contributo della consigliera Maria Rita De Angelis, delegata alle politiche giovanili e il consigliere Ricci Alessandro, delegato all’ambiente, manifestano la propria soddisfazione per la partecipazione dei ragazzi al progetto. Un punto di partenza per introdurre nella comunità Ripana la pratica della cittadinanza attiva.

Il Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi dichiara: “Voglio ringraziare a nome di tutta la comunità di Ripatransone questi ragazzi che con la loro adesione al progetto hanno dimostrato una grande volontà di mettersi in gioco, dedicando il proprio tempo agli altri, con lo scopo di migliorare un posto sempre molto frequentato, sia da giovani che da anziani“.