CIVITANOVA MARCHE (MC) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, 2 luglio, lungo la SP 10, da Civitanova Alta verso Montecosaro, per un albero caduto sulla sede stradale coinvolgendo un’autovettura in transito. La persona alla guida è stata trasportata dal personale del 118 al pronto soccorso per accertamenti.

La squadra VVF sul posto ha rimosso l’albero e ha provveduto alla messa in sicurezza del luogo dell’intervento.