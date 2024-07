La goletta Oloferne fa tappa a San Benedetto: “Famiglia della gente del mare”. FOTO

L'Oloferne è una splendida imbarcazione d'epoca, adibita a nave-scuola nonché a Museo Navigante. Partita da Cesenatico, circumnavigherà l'Italia per arrivare in Francia, in un percorso di venticinque tappe.

di Chiara Tremaroli