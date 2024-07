GROTTAMMARE – I pugili della Pugilistica S22 che hanno partecipato sono: Davide Baldonieri, Francesco Cacaci, Marco Capecci, Aldo Di Clemente, Francesco Marconi, Antonio Sabini, Loris Seferi e Giovanni Magliulo. Questi atleti hanno incrociato i guantoni con pugili di altre palestre locali, marchigiane e abruzzesi, dando vita a 10 incontri molto accesi ed emozionanti, tutti sulla distanza olimpica delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna.

Il primo incontro della serata ha visto la vittoria ai punti di Carmelo D’Agosia della BC SBT su Gianluca D’Amore della Pugilistica Majestic.

A seguire, Francesco Cacaci della Pugilistica S22 è salito sul ring per confrontarsi con Francesco Cimini del Ruffini Team. Quest’ultimo ha vinto, sebbene il verdetto non sia stato condiviso dal pubblico presente.

Successivamente, Loris Seferi ha vinto contro Alessio Pallottini del Ruffini Team per V.S.C. (vittoria per sospensione cautelare) all’inizio della seconda ripresa.

Antonio Sabini, altro pugile della Pugilistica S22, ha perso contro Eric Piccioni dell’Ascoli Boxe in un match molto intenso, premiato come miglior match della serata. Sabini è tornato sul ring dopo una lunga inattività.

Francesco Marconi della Pugilistica S22 ha vinto contro Stefano Passeri della Pugilistica Pescara, arginando subito gli attacchi dell’avversario.

Davide Baldonieri della Pugilistica S22 ha pareggiato contro Cristian Monterisi della Nike Fermo. Monterisi ha cercato di fare il match con una boxe d’attacco, ma Baldonieri è stato più preciso nei colpi.

Aldo Di Clemente della Pugilistica S22 ha perso ai punti contro Shala Rotatori Simone della Pugilistica Jesina. Il match è stato molto intenso, premiando la maggiore irruenza del pugile jesino.

Marco Capecci ha vinto contro Emmanuel Tagoma Kashama della Pugilistica Jesina. Capecci ha arginato e incalzato l’avversario con una vasta varietà di colpi, meritandosi il premio come miglior pugile della serata.

Lorenzo Tarquini della BC SBT ha pareggiato contro Pierluigi Orlando della Pugilistica Majestic in un match equilibrato.

L’ultimo match della serata ha visto la vittoria di Giovanni Magliulo contro Abdeliah Addakiri della Pugilistica Pescara per V.R.S.I. (vittoria per arresto dell’incontro per ferita). Magliulo, dopo una partenza timida dovuta alla lunga inattività, ha preso in mano le sorti del match nella seconda ripresa, interrotto per un problema fisico del pescarese.

L’evento, organizzato dall’ASD S22 di Francesco Novelli, Roberto Bassi e Antonio Fanesi, è stato un grande successo e ha visto la partecipazione entusiasta del pubblico. Nicolino Giannetti, Consigliere Comunale delegato allo Sport del Comune di Grottammare, ha dichiarato: “È stata un’emozione avere un ring in riva al mare nella splendida e suggestiva Piazza Kursaal. Ho provato i brividi per questa serata sportiva così coinvolgente e diversa dal solito. Un ringraziamento speciale va al presidente Luciano Romanella, a cui auguriamo una pronta guarigione in questo momento di difficoltà. La dinamicità di Francesca Pistolesi, insieme alla S22 di Roberto Bassi, Francesco Novelli e Antonio Fanesi, ha fatto davvero la differenza. L’organizzazione è stata impeccabile e il pubblico ha apprezzato moltissimo. Questo sport nobile, che raramente si vede in piazza, merita sicuramente di essere riproposto il prossimo anno. Ringrazio soprattutto il Sindaco Alessandro Rocchi, un vero sportivo, che sostiene sempre con entusiasmo queste iniziative sportive.”