SAN BENEDETTO – Prenderà il via mercoledì 3 luglio “Scacchi in piazza”, una iniziativa promossa da U.S. Acli Marche e assessorato al turismo dell’Amministrazione comunale. Si tratta di lezioni e partite libere di scacchi che si svolgeranno dalle ore 21 alle ore 23:30 in Piazza Salvo D’Acquisto a Porto d’Ascoli.

L’iniziativa è gratuita e aperta alla partecipazione di persone di ogni età.

Per chi sa già giocare a scacchi ci sarà la possibilità di affrontare persone più o meno dello stesso livello. Per i principianti, o per chi è ancora agli inizi, invece sarà possibile apprendere le nozioni e le regole del gioco degli scacchi partendo proprio dalla base.

“Scacchi in piazza” tornerà poi il 17 e 24 luglio (in prossimità della Giornata internazionale degli scacchi che si celebra il 20 luglio in tutto il mondo) e il 7 agosto sempre in Piazza Salvo D’Acquisto a Porto d’Ascoli.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche inviare un messaggio al numero 3442229927.