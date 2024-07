CENTOBUCHI – Il Festival, di musica e cultura, alla sua terza edizione, prevede una serie di concerti, incontri, dibattiti e laboratori.

“Un festival non solo di musica, ma di arte e cultura, che inizierà con Marianna, concittadina ormai conosciuta in tutta Italia per tematiche molto importanti e attuali. Tre artisti di fama internazionale. Tanta musica ma non solo. Evento che si svolgerà su Monteprandone e Centobuchi. Impegno per creare un format di arte cultura e musica reso possibile grazie all’associazione culturale Prima Persona Plurale che ha fatto un lavoro molto ricercato per permettere al territorio di crescere sempre più”, così il sindaco Sergio Loggi ha aperto la conferenza stampa di oggi.

E’ stato poi il turno dell’assessore al turismo Roberta Iozzi: “Il Cassandra fest non è soltanto musica, ma un laboratorio creativo che permette a tante realtà del territorio di partecipare ad un obiettivo comune, quello di portare avanti non solo la musica, ma anche il discorso artistico, cinematografico con docufilm e band emergenti che accompagneranno gli eventi principali”. Anche i più piccolini saranno coinvolti con Nati per la musica e Nati per leggere. Non mancheranno di essere trattate tematiche più impegnative come nella presentazione di “Nera con forme”, di Marianna Kalonda Okassaka; l’autrice dialogherà con la psicologa Luisa Perfetto.

Michele Palmiero, segretario dell’Associazione, ha puntualizzato: “La scommessa, nonostante la sua complessità, ha preso forma in questi 3 anni. Ci siamo presentati con due idee, realizzare nel Festival un laboratorio creativo che non si limiti ai nomi importanti. La sfida: mettere insieme associazioni e realtà diverse del territorio come occasione di crescita. In secondo luogo siamo convinti che il “grande concerto” non sia abbastanza, crediamo che queste giornate debbano essere sfruttate con la cultura a 360° gradi. Dialogare con le varie realtà ci rende orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Gli eventi del Cassandra sono dedicati a Nazzareno, ci fa piacere ricordarlo.”.

Infine ha preso la parola il presidente di Prima Persona Plurale, Matteo D’angelo, ringraziando il sindaco Sergio Loggi e l’assessore Iozzi: “Arrivare alla terza edizione è un traguardo importante. Quest’ anno abbiamo aggiunto anche un parco secondario per permettere alle giovani band di suonare e farsi conoscere. Era importante per noi raggiungere vari punti del territorio per valorizzare il nostro contesto. Siamo molto contenti, l’ obiettivo di tutti è quello di fare eventi di questo calibro con la minor richiesta di denaro: ad eccezione di Gio Evan, due su tre saranno ad ingresso libero più area food & beverage, occasione per riunire la popolazione, un gancio – traino per coinvolgere tutte le realtà del territorio”.

PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 4 Luglio

“…aspettando il Cassandra Fest”

SALA CONSILIARE DI MONTEPRANDONE

Ore 19 – Presentazione del libro “Nera con forme” di Marianna Kalonda Okassaka. Ospite la dottoressa Luisa Perfetto.

CENTRO GIOVARTI

Ore 19:30 – Musica live a cura dei Mary Mallon’s

Ore 21 – Proiezione documentario “Benson”, ospite il regista Maurizio Scarcella.

In collaborazione con Giungla Collective

Venerdì 5 luglio

PARCO DELLA CONOSCENZA

Ore 18 – Laboratorio per bambine e bambini 0-6 a cura di “Nati per Leggere” della Provincia di Ascoli Piceno

PIAZZA DELL’UNITÀ

Ore 19 – Apertura Biglietteria

Apertura porte, Dj set, Area Food&Beverage

Ore 21 – Opening Live: Elettrica Essenza

Ore 22 – Gio Evan Live – INGRESSO CON BIGLIETTO

Ore 24 – Dj Set “PPP Selection”

Sabato 6 Luglio

CENTRO GIOVARTI

Ore 17:30 – Laboratorio musicale per bambine e bambini 1-4 anni a cura dell’associazione “Nati per la Musica”.

PIAZZA DELL’UNITÀ

Ore 19 – Apertura porte

Dj set, Area Food&Beverage

Ore 21 – Opening Live: LaQuattro

Ore 22 – Santi Francesi Live – INGRESSO GRATUITO

Ore 24 – Dj Set FAMMI BALLA’

Domenica 7 luglio

Ore 19 – Apertura porte di Piazza dell’Unità, Centobuchi

Dj set, Area Food&Beverage

Laboratorio artistico in collaborazione con associazione L’Astrolabio

Ore 21 – Opening Live: NUR

Ore 22 – Tre Allegri Ragazzi Morti Live – INGRESSO GRATUITO

Ore 24 – Dj Set a cura di Roby Counts

