MONTEPRANDONE – Nella giornata di oggi, 2 luglio, poco prima di mezzogiorno, un albero si è improvvisamente abbattuto sulla strada, ad altezza Centobuchi.

Fortunatamente, anche se per un soffio, nessun passante né automobilista è rimasto coinvolto.

In attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco per la rimozione e messa in sicurezza.