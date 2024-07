SAN BENEDETTO – La Capitaneria di porto sambenedettese rende noto che dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12:30, dal 2 al 26 luglio avrà luogo una manifestazione di pesca sportiva riservata ai più piccoli. L’attività avrà luogo negli specchi antistanti l’area demaniale in concessione alla ditta “Navaltecnica Costruzioni Navali Srl”, lungo il terzo braccio molo nord del porto e nell’area demaniale presso il piazzale Pinguino del porto.

Nei giorni, negli orari e negli spazi citati, durante lo svolgimento della manifestazione di pesca, è fatto divieto a tutte le imbarcazioni di qualsiasi natura di avvicinarsi ed ormeggiare alla banchina e di navigare nelle immediate vicinanze. Non sono soggetti all’interdizione i partecipanti alla manifestazione e in servizio di assistenza, la Guardia Costiera, nonché i militari in generale in ragione del loro ufficio e le unità adibite a un pubblico servizio.

L’organizzatore assicura, per l’intera durata dell’evento, un servizio di assistenza ai partecipanti e vigilanza. In caso di condizioni meteomarine non favorevoli l’evento sarà sospeso.