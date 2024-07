SAN BENEDETTO – Si rende noto che sono in via di identificazione gli autori del gesto vandalico che ha portato al danneggiamento del monumento al gabbiano Jonathan lungo la passeggiata del molo sud.

La Polizia Municipale ha, da un lato, recuperato i frammenti metallici spezzati dai vandali, dall’altro acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza che saranno fondamentali, grazie al lavoro svolto in collaborazione con i Carabinieri, per individuare i vandali.

“Ovviamente ci attiveremo, per quanto di competenza del Comune, per mettere questi signori dinanzi alle loro responsabilità – dice il vicesindaco Antonio Capriotti – che comprenderanno il risarcimento di tutte le spese che dovremo sostenere per il restauro dell’opera“.

Tutto è accaduto nella notte fra venerdì e sabato, quando dei vandali hanno staccato il corpo e l’ala sinistra di un gabbiano del gruppo scultoreo alla base del monumento, realizzato da Mario Lupo.