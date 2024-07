PORTO D’ASCOLI – Continua l’incredibile serie positiva di risultati per la Scuola Tennis del Circolo Montanari di Porto d’Ascoli.

Martina Rondina ha conquistato il titolo di campionessa regionale Under 11, battendo nella finalissima Beatrice Tombolini del CT Macerata con un netto 6-3 – 6-0 al termine di una finale disputata proprio al Circolo Sportivo Montanari, che ha ospitato i campionati regionali individuali Under 11 maschili e femminili.

Sotto la guida del giudice arbitro Massimiliano Paoletti, la finale è stata un bellissimo momento di sport ad eccellenti livelli e fair play tra i migliori atleti della regione rientranti nella categoria. Un risultato che premia il lavoro dei tecnici della scuola portodascolana Cristina Celani, Massimiliano Paoletti e Riccardo Rondina e dei preparatori atletici Sante Quaglia e Roberto Lazzari, che sempre più sono impegnati nella preparazione dei propri ragazzi.

Martina Rondina è anche detentrice del titolo Under 12 e molteplici sono state le affermazioni di atleti del circolo Montanari anche nella categoria Under 9 maschile. «Per il futuro – ha detto il presidente del circolo, Fulvio Silvestri – ci piacerebbe poter installare un terzo campo da tennis nel nostro circolo, mettere su un secondo pallone per gli allenamenti invernali e una piccola palestra. La nostra priorità, però, resterà sempre la scuola di tennis, ancor di più adesso alla luce dei risultati ottenuti, grazie al lavoro del nostro affiatato gruppo di istruttori».