SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito della XIX edizione della rassegna teatrale “Mettoinscena“, il teatro Concordia di San Benedetto ospiterà la compagnia di attori e allievi Il Satiro APS, diretta dall’attrice e regista Maria Egle Spotorno.

Due gli appuntamenti in programma: martedì 2 luglio, alle ore 21, andrà in scena la commedia “Gli attori in buona fede” di Pierre De Marivaux con gli allievi e gli attori della scuola di teatro di Teramo, e mercoledì 3 luglio, alle ore 21, la commedia “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare con gli allievi e gli attori della scuola di teatro di Alba Adriatica e di San Benedetto. Traduzione, adattamento e regia sono di Maria Egle Spotorno.

“Gli attori in buona fede” è una commedia brillante in un atto in cui i protagonisti improvvisano una recita che finirà per confonderli e coinvolgerli in un crescendo esilarante per il pubblico, ma anche con tocchi di drammatica profondità pirandelliana. La prima dello spettacolo si è svolta a Teramo il 30 giugno e dopo la replica di San Benedetto del Tronto sarà il 9 luglio al teatro Kursaal di Giulianova. A salire sul palco Franco Luca Impagliazzo, Greta Cioci, Maria Giovanna Mastropasqua, Jacopo Nardi, Giada Casalena, Michele Spotorno, Sara Altea, Nicola Gnasso, Carla Di Rocco, Alessandro Mergola.

La nota opera di Shakespeare” Sogno di una notte di mezza estate ” è un’appassionante commedia fantastica dove fantasia e realtà si specchiano e si intrecciano in un continuo gioco scenico che rivela comicamente tutte le fragilità dell’amore. Dopo la prima a San Benedetto, la commedia sarà replicata il 5 luglio al teatro Ariel di Teramo e il 7 luglio a Tortoreto Lido. Sul palco Silvano Lupacchini, Roberta Brandimarte, Stefania Bizzarri, Sara Altea, Alessandro Mergola, Syria Cichetti, Alin Denis Pupaza, Maia Foschi, Arcangelo Patone, Casilde Silvetti, Evelin Di Stefano, Sonia Vianello, Claudia Porro, Sara Arietti, Michelle Bitraj, Valentina Faiazza, Francesco Di Felice, Diego Cichetti, Jacopo Nardi, Davide Cinaglia.

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni: 340/5612064