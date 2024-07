SAN BENEDETTO – Brutta sorpresa per i bagnanti e i molti turisti nel weekend appena trascorso, del 29 e 30 giugno. Dalla prima mattinata di sabato tanta era la mucillagine nelle acque del nostro mare e in molti hanno rinunciato a fare il bagno. L’evidente cambiamento climatico e le alte temperature sono certamente le principali cause.

I nostri bagnini, invece, non sono stati impegnati, fortunatamente, in straordinari interventi di soccorso e il weekend in Riviera è stato, tutto sommato, tranquillo. Tuttavia c’è stato qualche episodio di bambini smarriti che sono stati prontamente ritrovati e riconsegnati ai genitori in apprensione. Questo è possibile poiché la comunicazione fra tutti i bagnini sul litorale è efficiente e ottimale, così è possibile coprire tutta la zona con efficacia e velocità.