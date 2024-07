Video e foto di Giancarla Perotti

SAN BENEDETTO – Seconda tappa dell’ingresso dell’Arcivescovo Gianpiero Palmieri nella diocesi di San Benedetto – Ripatransone – Montalto, il 30 giugno 2024, alle ore 17, presso il Biancazzurro, struttura sorta negli anni novanta, fortemente voluta dal Mons. Giuseppe Chiaretti, primo vescovo della diocesi di San Benedetto che la chiamava “la Cattedrale della carità”.

Non si è fatto attendere il nuovo vescovo, puntualissimo è arrivato da Centobuchi, prima tappa del suo ingresso in diocesi, dove ha incontrato i giovani. Appena arrivato al Biancazzurro, accompagnato dal vicario don Patrizio Spina, è sceso dall’automobile, facendo dono del suo benevolo sorriso a tutti i presenti, atteggiamento che ha messo a loro agio i ragazzi con fragilità che frequentano il centro diurno, ma anche i loro genitori. Ad accoglierlo c’era il Parroco della Sacra Famiglia don Francesco Ciabattoni e il diacono Luciano Caporossi che insieme a Giovanni Vai gestiscono il centro. Erano presenti anche don Luigino Scarponi, don Alfredo Rosati e don Roberto Meloni e le associazioni che collaborano con il Biancazzurro, insieme alle associazioni dei genitori e a tanti volontari.

Dopo aver salutato tutti, il vescovo ha preso la parola dicendo: “Mi è arrivata un’ondata di affetto da parte vostra, con le mani che si stringono, i vostri volti, i messaggi video ed è veramente una cosa edificante quella di ritrovarci insieme e accoglierci gli uni gli altri, ed è molto bello sentire le vostre storie e la storia di questo luogo.

Nell’antichità, quando nasceva una Chiesa intorno al vescovo ci si preoccupava prima di tutto, almeno dal IV secolo in poi, di costruire un luogo per ascoltare la Parola di Dio, una specie di “casa della Parola” dove la Chiesa si riuniva per ascoltarla e condividere la vita, ma contemporaneamente si faceva sempre una terza casa, un po’ come qui al Biancazzurro, una “casa per la carità” dove la comunità cristiana potesse accogliere tutti soprattutto le persone più fragili. Allora cosa succede nella Chiesa quando ci si riunisce e si accoglie le persone fragili? Si ascolta la Parola”.

Mons. Palmieri, come per i giovani che ha incontrato a Centobuchi, ha annunciato la Parola di Dio e il brano che ha preparato per i ragazzi del Biancazzurro, che risponde alla domanda di cosa succede quando una comunità cristiana accoglie chi è più piccolo, è stato il capitolo 18 dell’evangelista Matteo che ha letto e commentato: “Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità, in verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino costui è il più grande del Regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome accoglie me”.

Continua il vescovo: “Allora succede questo: noi accogliamo uno che consideriamo piccolo, come un bambino, e invece accogliamo Gesù. Ma quando accogliamo Gesù non rimaniamo tali e quali. Quando una comunità cristiana accoglie i più piccoli non rimane come era prima, diventa il regno di Dio che per Gesù non è solo il paradiso è anche qui in terra dove Dio regna perché si fa la sua volontà”.

Terminato l’annuncio del Vangelo il vescovo, prima di benedire la comunità ha voluto che una persona, ospite del centro diurno, lo benedicesse, poi ha invitato i presenti a benedirsi, con un segno di croce in fronte gli uni gli altri; dopodiché ha impartito la sua benedizione a tutta l’assemblea presente.

Palmieri ha anche visitato tutto l’edificio per poi ripartire per la terza tappa programmata al Porto di San Benedetto, presso la banchina di Riva Malfizia, per incontrare le autorità civili e militari e i marittimi.