ANCONA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 17:30 circa di oggi, 30 giugno, per un incendio autovettura all’incrocio tra la SP 1 del Conero e la strada per Montacuto. Il fatto è avvenuto mentre il veicolo era in marcia.

La squadra VVF sul posto ha spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno e messo in sicurezza l’area dell’intervento.

Nessuna persona coinvolta.