MONTORIO AL VOMANO (TE) – Nel corso della giornata di oggi, 30 giugno, i Vigili del Fuoco di Teramo e L’Aquila, con la collaborazione di squadre AIB del volontariato di protezione civile, sono intervenuti a Montorio, nella zona collinare che sovrasta via Duca degli Abruzzi fino alla località Valle Cupa, per l’incendio di sterpaglie già sotto controllo nella serata di ieri, ma che si è riattivato a causa del forte vento.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse per la velocità di avanzamento delle fiamme che complessivamente hanno interessato una superficie di circa 15 ettari. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo ha richiamato in servizio personale di turno libero.

Sul posto hanno operato 25 Vigili del Fuoco intervenuti con due autopompe, tre mezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio e tre autobotti per il riferimento idrico dei mezzi impegnati nelle operazioni di spegnimento. L’intervento dei ha impedito al fuoco di raggiungere alcune abitazioni vicine al fronte di fiamma che è avanzato velocemente a causa del forte vento fino a lambire case isolate e alcuni condomini.

Sullo scenario dell’incendio hanno operato anche diversi mezzi aerei dei vigili del fuoco, che complessivamente hanno effettuato circa 40 lanci. In particolare sono intervenuti un Canadair, l’elicottero “Drago 155” del Reparto volo di Pescara e l’elicottero Erickson S-64 “Cochise” dislocato presso l’aeroporto di Preturo all’Aquila. Il coordinamento da terra dei mezzi aerei è stato affidato ad un DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) del Comando di Teramo.

Sul posto si sono recati il Sindaco e i Carabinieri della Stazione di Montorio al Vomano per gli adempimenti di competenza. In via precauzionale sono stati evacuati diversi abitanti dei fabbricati siti in via Duca degli Abruzzi. Alle operazioni di intervento hanno partecipato i volontari AIB dell’Associazione Gran Sasso d’Italia, con le Sezioni di Montorio al Vomano, Bellante, Mosciano Sant’Angelo, Notaresco, Sant’Egidio alla Vibrata e Isola del Gran Sasso, i volontari della Cives di Teramo, dell’ANA di Atri e delle Aquile del Parco di Pineto e del corpo dei volontari di Silvi.

Le operazioni di intervento sono tutt’ora in corso e durante la notte sarà mantenuto operativo un presidio attivo con squadre AIB di volontari di protezione civile.

