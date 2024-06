FILOTTRANO (AN) – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri, 29 giugno, alle ore 18.30 circa, a Filottrano, in via Diana, per l’incendio di una mietitrebbia.

La squadra di Osimo, intervenuta con un’autobotte e un mezzo 4×4, ha provveduto a spegnere le fiamme che nel frattempo si erano estese nel campo, per circa 5000 mq, dove il mezzo stava lavorando.

Successivamente si provvedeva alla bonifica dell’intera zona.