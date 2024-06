CUPRA MARITTIMA – Aperte le prenotazioni per il “secondo spettacolo” del Teatro Al Parco – TAP Festival, per la Rassegna Kosmos. Mercoledì 3 luglio alle ore 21.30 presso il Parco Archeologico Naturalistico “Civita” di Cupra Marittima.

Roma incontra Cupra Marittima con “Nun Je Da Retta Roma”, uno spettacolo musicale in dialetto romanesco con Matteo Canesin, Emanuela Capizzi e il Maestro Lorenzo Marchesini.

Un viaggio nel tempo e nello spazio tra dolcezza, serietà, comicità e follia.

Saranno omaggiati i grandi maestri della comicità come Gigi Proietti, Paolo Panelli, Bice Valori, Gabriella Ferri e tanti altri. Ma non è solo la parte goliardica ad essere la protagonista, c’è anche spazio per quel volto drammatico della città che prende spunto da stornelli cantati nelle prigioni e da brani come “Er fattaccio der vicolo der moro”.

Prenotazione obbligatoria ai numeri 328 8444634 e 347 3430947. Biglietto Unico 10 euro, ingresso gratuito Under 12.