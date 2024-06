GROTTAMMARE – Sabato 29 giugno si inizia con la Rassegna Culturale “Librarsi” già alla sua terza fortunata edizione, con ben 7 appuntamenti in calendario previsti sotto le Logge del Vecchio Incasato di Grottammare, presentando l’artista Carlo Gentili e la sua “Dipinti al Buio”, una serata artistica innovativa. Voce narrante quella di Vincenzo Massacci; nella serata dedicata alla magia del colore verrà presentato il libro d’arte scritto dallo stesso Gentili. Per tutti gli intervenuti ci sarà un simpatico ricordo della serata. Inizio ore 21.

Si prosegue poi domenica 30 giugno alle ore 21,30 in Piazza Carducci a Grottammare, con uno spettacolo musicale imperdibile: “Quella Carezza dei New Trolls”. Oltre all’ideatore Romani che sarà alla chitarra e voce, saliranno sul palco Nick Donato alla chitarra e voce, Marco Gennari alla batteria, Marco Cinaglia alle tastiere, Marco Testa al basso, Valentina Di Emidio alla voce, con la consulenza artistica di Emanuele Mancini. A tenere il filo di questo entusiasmante evento sarà Sandro Avigliano profondo conoscitore musicale e con un passato importante nel mondo dello spettacolo. Quindi ci saranno imperdibili, grandi emozioni ascoltando pezzi immortali come “Una miniera”, “Quella carezza della sera”, “Che Idea”, “Aldebaran”, “Domenica di Napoli” e tanti, tanti altri. Un progetto importante ed appassionante che ha già toccato diverse piazze e teatri della provincia; un ringraziamento, anche alla professoressa Alessandra Di Lorenzo e ai suoi allievi per la fattiva collaborazione alla sorpresa finale del racconto. Weekend di cultura e musica di alto livello, categoricamente a ingresso gratuito! Non potete mancare, con la Lda non ci si annoia mai!