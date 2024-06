GROTTAMMARE – Venerdì scorso presso la Pizzaccia On The Beach si sono ritrovati i vecchi leoni del Grottammare Calcio, vincitore del campionato di prima categoria stagione 1986/87. Da un’idea di Luigi, Fabrizio, Pino e Sandro, tutta la rosa di quella splendida cavalcata si è riunita dopo ben 37 anni per una serata piena di ricordi, aneddoti e grandi risate.

I presenti a questa splendida reunion erano il mister Primo Pasquali, il suo vice Piero Virgili, Luigi Travaglini, Claudio Troiani, Troli Stefano, Lorenzo Marcozzi, Giuseppe Marchei, Sandro Fiori, Gianluca Egidi, Davide Ottaviani, Ermanno Traini, Antonio Carminucci, Giampaolo Tesei, Piero Cosenza, Giuseppe Pagliarini, Assenti Valter, Gianguido Cocci, Fabrizio Rosati, Silvio Santarelli, Giovanni Bergamaschi, Luca Lanciotti, Giacinto Iobbi e il presidentissimo Raniero Jacoponi.

Una lunga storia di calcio ed amicizia, iniziata nel 1985 quando la vecchia Robur cede il passo alla Grottammare Calcio con il nuovo presidente Marcello Rosati che, con molte difficoltà, con la dirigenza biancoceleste decide di richiamare per amor di patria i tanti giovani calciatori sparsi per la provincia. Con questa “Armata Brancaleone“, così denominata dal mitico Nando Mascaretti, si affronta il campionato di prima categoria salvandosi all’ultima giornata, con il cambio della panchina da Erminio Gregori a Stelio Alimenti, però quell’anno è importantissimo per gettare le basi dell’avventura che porterà la squadra rivierasca alla vittoria.

Infatti nella stagione 1986/87, il neo presidente Raniero Jacoponi, con a fianco Amedeo Carminucci (assente alla serata per motivi personali, ma assicurando la sua presenza alla prossima riunione conviviale, ha mandato al suo posto il figlio Antonio) e il suo staff, apportando qualche piccolo ritocco e alcuni importanti rinforzi e sostituendo il mister Alimenti con Primo Pasquali alla seconda giornata, trionfa nello spareggio di Appignano di Macerata contro il Carassai al termine di una entusiasmante lotteria dei rigori, dopo aver chiuso con un pareggio di 1 a 1 i tempi regolamentari.

La serata si è conclusa con un arrivederci alla prossima occasione per altre risate e altri ricordi.