RIVIERA – L’Happy Car Samb viene sconfitta ai quarti di finale dal Catania per 4-1 e, dopo una grande partita, i ragazzi di mister Di Lorenzo recriminano delle scelte arbitrali molto discutibili. I rossoblù si schierano in campo dall’inizio con Paterniti tra i pali, supportato in campo da Bernardo, Bokinha, Raphael Silva e capitan Addarii.

Nel primo tempo a passare in vantaggio è la Samb dopo quattro minuti: Paterniti tira da casa sua e con il mancino trova la rete che vale lo 0-1 per i rossoblù. A cinque minuti dalla fine del tempo il Catania pareggia: gran rovesciata da metà campo di Caique che trova l’angolo basso della porta dove Paterniti non può fare praticamente nulla, 1-1.

A pochi secondi dall’inizio della seconda frazione viene espulso Miceli dopo aver anticipato di testa Catarino, un intervento che sembrava regolare, ma l’arbitro Fiammetta estrae il doppio giallo e poi il rosso. Sul conseguente tiro libero a ridosso dell’area di rigore, Catarino realizza il 2-1 e porta avanti il Catania.

Pochi istanti dopo Farinha colpisce la traversa da tiro libero direttamente dalla propria area di rigore, complice la deviazione con la mano di Paterniti. Un minuto più tardi è ancora Paterniti ad essere pericoloso che da tiro libero colpisce il palo. A due minuti dalla fine del tempo colpisce la traversa anche Bokinha con un terra-aria micidiale e la sfera rimbalza sulla linea di porta.

Nel terzo tempo i siciliani segnano il terzo gol: Josep si coordina al limite dell’area di rigore rossoblù e con la rovesciata il pallone va a sbattere prima a terra poi tocca la traversa e fortunosamente carambola in rete, 3-1. Sul successivo calcio d’inizio De Baptistis servito da Bokinha trova un altro palo. Nel finale espulsi mister Di Lorenzo per proteste e Addarii per doppia ammonizione dopo aver commesso fallo su De Nisi che poi realizza il tiro libero per il 4-1 finale, strappando di fatto il biglietto per la semifinale.

Happy Car Samb tornerà in campo oggi sabato 29 giugno alle ore 15.15 contro Alsa Lab Napoli, nel mirino le finali per il 5-8° posto.