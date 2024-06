Nella mattinata di venerdì 28 giugno, il consiglio camerale ha riconfermato la propria fiducia in Gino Sabatini, rieletto presidente della Camera di Commercio delle Marche.

L’impegno costante profuso dall’imprenditore offidano attivo nel settore delle costruzioni per le aziende del Piceno e delle Marche, abbinato agli importanti risultati ottenuti a partire dall’aggregazione degli enti camerali regionali, hanno convinto il consiglio camerale a puntare su Gino Sabatini anche per gli anni a venire, lanciando un forte messaggio di continuità al tessuto imprenditoriale locale.

Al di là dei successi e delle soddisfazioni professionali, il nome di Gino Sabatini è legato a doppio filo alla Cna e all’associazione territoriale di Ascoli Piceno. Iscritto dall’ormai lontano 1989, si è rivelato ben presto un dirigente particolarmente attento alle esigenze delle imprese del territorio. Eletto presidente di Cna Ascoli Piceno-Fermo nel 2007, nel 2009 viene eletto presidente della nuova Cna di Ascoli Piceno, passando poi alla presidenza di Cna Marche nel 2013. Un anno più tardi, nel 2014, ha inizio il suo percorso in Camera di Commercio come presidente dell’ente camerale della provincia di Ascoli, per poi essere eletto presidente della neonata Camera di Commercio delle Marche a larghissima maggioranza nel 2018. Dal 2017, inoltre, è vicepresidente Cna Nazionale.

«La riconferma alla guida della Camera di Commercio è la conferma dell’ottimo lavoro svolto in questi anni nel dare voce agli imprenditori e agli artigiani del nostro territorio – dichiarano la presidente Arianna Trillini e il direttore Francesco Balloni nel congratularsi con Sabatini – Da imprenditore e dirigente di lungo corso, Gino Sabatini può vantare una conoscenza profonda delle peculiarità e delle criticità del territorio. Al di là della stima personale e del rapporto ormai ultratrentennale con l’associazione, siamo estremamente felici e orgogliosi di poter fare affidamento anche negli anni a venire su una figura in grado di rappresentare al meglio il Piceno e le Marche sui tavoli nazionali e internazionali».

Ringraziandolo per il lavoro svolto in questi anni, a nome della presidente Trillini e del direttore Balloni, la CNA di Ascoli Piceno augura al presidente Sabatini un buon lavoro in vista dei traguardi da raggiungere negli anni a venire, che dovranno riguardare da vicino anche le imprese del Piceno.