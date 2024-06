SAN BENEDETTO – Come segno di solidarietà nella lotta alla Sclerodermia, in adesione alla campagna promossa dal Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia – GILS, sabato 29 giugno sarà illuminato il monumento al Pescatore di Cleto Capponi. La Sclerodermia – il cui termine significa “pelle dura” – o Sclerosi Sistemica è una malattia autoimmune rara e cronica del tessuto connettivo che coinvolge il sistema vascolare, la cute e gli organi interni.

La patologia colpisce prevalentemente il sesso femminile, in età compresa fra i 30 e i 50 anni, ma può manifestarsi anche in età pediatrica e adolescenziale. Nel territorio nazionale la patologia ha un’incidenza annuale tra i 4 e i 20 nuovi casi per 1.000.000 abitanti. Nella città di Ancona è presente un importante centro per la presa in carico del paziente sclerodermico e per la cura della malattia. Parliamo della Sclerodermia Unit della Clinica Medica dell’Ospedale Torrette, diretta dal Professore Gianluca Moroncini.

Il GILS ODV-ETS è un’associazione di pazienti impegnata a sostenere i malati e le loro famiglie tramite attività di informazione e formazione incentrate sulla diagnosi precoce, a sensibilizzare la popolazione sulla conoscenza della patologia e a dialogare con le istituzioni in relazione ai bisogni e alla tutela dei diritti dei malati. I referenti dell’associazione “Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia” della regione Marche sono Mirella Pasqualini e Annapaola Temperini.

La sclerosi sistemica rimane ancora oggi una patologia con un importante impatto sulla durata e sulla qualità della vita, ma effettuare una diagnosi precoce e affidarsi ad un centro esperto nel trattamento della malattia e delle sue complicanze rappresentano l’arma fondamentale in grado di contrastarla. Per questo motivo è importante fare prevenzione in sanità.

Informazioni utili:

Centro Scleroderma Unit AOU Ospedali Riuniti Ancona

A.O. Universitaria Ospedali Riuniti

Torrette Via Conca, 71

60126 Ancona (AN)

Responsabile Prof. Gianluca Moroncini

Ambulatori E1/E2 piano terra Presidio Ospedaliero Torrette

Ambulatorio aperto al pubblico tutti i mercoledì dalle ore 14:15 alle ore 18:45

Per contattare la SU e prenotare visita scrivere a: sclerodermia.clinicamedica@ospedaliriuniti.marche.it

Oppure chiamare 071 5964232.