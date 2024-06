ANCONA – Questa mattina, 28 giugno 2024, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli all’insediamento del Consiglio della Camera di commercio delle Marche ha dichiarato: “Si tratta di un rinnovo nel segno della continuità. Abbiamo intrapreso fin da subito dopo il nostro insediamento un percorso di confronto e di concertazione, di reciproca crescita e lealtà, rispetto agli obiettivi che ci siamo posti e di questo voglio ringraziare tutta la Camera di Commercio“.

Il Consiglio della Camera di Commercio ha eletto presidente Gino Sabatini. “Lavorando insieme siamo stati in grado di mettere in campo strategie che hanno accompagnato Regione e Camera di Commercio in questi anni, strategie di leale collaborazione instaurando un dibattito che è stato crescita reciproca. La nostra è una Regione piccola per dimensione ma grande per la sua storia e spesso caratterizzata da campanilismi che rischiano di danneggiare la nostra immagine. Avere una unica Camera di Commercio, un interlocutore unico a livello regionale e nazionale, ci ha aiutato ad essere percepiti in maniera diversa. Questa sinergia e convergenza di obiettivi è un patrimonio che va conservato e tutelato: ora dobbiamo farci portatori delle esigenze delle nostre imprese che hanno dovuto affrontare troppe difficoltà, e lavorare insieme per questo tessuto che ha voglia di crescere. Vi auguro buon lavoro”.